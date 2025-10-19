Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года

Теннисист Даниил Медведев победил француза Корентена Муте в финале турнира ATP 250 в Алма‑Ате. Об этом сообщает РБК.
Медведев выиграл в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:3. Матч продолжался больше двух с половиной часов.
До этого Медведев выиграл «Мастерс» в Риме в 2023 году, после чего проиграл шесть финалов из шести. Всего на счету 29‑летнего теннисиста 21 титул на турнирах АТР.
За победу в Алма-Ате Медведев получит 160 тыс. долларов призовых и 250 очков. В прошлом году турнир в Алма-Ате выиграл Карен Хачанов.
В начале года Медведев разбил ракетку и камеру, прикрепленную к сетке. Cпортсмен играл против тайского теннисиста Касидита Самрея. В конце третьего сета россиянин не смог отбить мяч. Пока Самрей жестами приносил извинения за свой удачный бросок, Медведев ударял ракеткой по маленькой камере на сетке, разбив и интентарь, и технику