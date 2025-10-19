Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года

Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»

Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года

Фото: Cornut

Теннисист Даниил Медведев победил француза Корентена Муте в финале турнира ATP 250 в Алма‑Ате. Об этом сообщает РБК.

Медведев выиграл в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:3. Матч продолжался больше двух с половиной часов.

До этого Медведев выиграл «Мастерс» в Риме в 2023 году, после чего проиграл шесть финалов из шести. Всего на счету 29‑летнего теннисиста 21 титул на турнирах АТР.

За победу в Алма-Ате Медведев получит 160 тыс. долларов призовых и 250 очков. В прошлом году турнир в Алма-Ате выиграл Карен Хачанов.

В начале года Медведев разбил ракетку и камеру, прикрепленную к сетке. Cпортсмен играл против тайского теннисиста Касидита Самрея. В конце третьего сета россиянин не смог отбить мяч. Пока Самрей жестами приносил извинения за свой удачный бросок, Медведев ударял ракеткой по маленькой камере на сетке, разбив и интентарь, и технику

