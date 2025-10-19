Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus

В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Икеа» в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем

Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus

Фото: Фото: Фонд Европейской и иберо-американской академии Юсте

Умерла создательница программы международного обмена для студентов в Европе Erasmus София Корради, сообщает агентство ANSA.

Корради скончалась в Риме в возрасте 91 года. Семья описала ее как «женщину невероятной энергии, интеллектуальной и эмоциональной щедрости».

София Корради родилась в Риме в 1934 году. В 1957 году она получила стипендию Фулбрайта и поехала учиться в школу права Колумбийского университета, где изучала сравнительное право. Она также с отличием окончила юридический факультет римского университета La Sapienza.

Программа обмена Erasmus появилась в 1987 году. Корради изучала право в римском вузе и провела год по стипендии в Колумбийском университете Нью-Йорка. В в Италии ее университет не признал ни один из курсов, изученных в США.

Исследовательнице пришлось продлить учебу еще на год с помощью родителей. После этого Корради удалось убедить несколько европейских университетов в необходимости финансирования программ обмена для студентов. София описывала Erasmus как «способ дать любому желающему возможность сделать то, что может себе позволить только богатая семья».

