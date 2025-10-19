Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus

Умерла создательница программы международного обмена для студентов в Европе Erasmus София Корради, сообщает агентство ANSA.
Корради скончалась в Риме в возрасте 91 года. Семья описала ее как «женщину невероятной энергии, интеллектуальной и эмоциональной щедрости».
София Корради родилась в Риме в 1934 году. В 1957 году она получила стипендию Фулбрайта и поехала учиться в школу права Колумбийского университета, где изучала сравнительное право. Она также с отличием окончила юридический факультет римского университета La Sapienza.
Программа обмена Erasmus появилась в 1987 году. Корради изучала право в римском вузе и провела год по стипендии в Колумбийском университете Нью-Йорка. В в Италии ее университет не признал ни один из курсов, изученных в США.
Исследовательнице пришлось продлить учебу еще на год с помощью родителей. После этого Корради удалось убедить несколько европейских университетов в необходимости финансирования программ обмена для студентов. София описывала Erasmus как «способ дать любому желающему возможность сделать то, что может себе позволить только богатая семья».