«Икеа» в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать

Каждая такая кровать оснащена NFC-чипом, который через приложение «Икеа» отслеживает, как много времени телефон провел на месте. Пользователи, которые укладывают гаджет минимум на семь часов и повторяют это семь ночей подряд, получают ваучер на 100 дирхам (около 2200 рублей). Его затем можно использовать в магазинах сети.