«Икеа» в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать

Фото: @ikeauae

В сети магазинов «Икеа» в Объединенных Арабских Эмиратах началась акция с «Коллекцией для сна телефонов» («The Phone Sleep Collection») — небольшими кроватками, созданными специально для смартфонов. Об этом написал журнал Campaign Middle East.

Каждая такая кровать оснащена NFC-чипом, который через приложение «Икеа» отслеживает, как много времени телефон провел на месте. Пользователи, которые укладывают гаджет минимум на семь часов и повторяют это семь ночей подряд, получают ваучер на 100 дирхам (около 2200 рублей). Его затем можно использовать в магазинах сети.

Кровать для телефона выдается бесплатно покупателям, совершившим покупку на сумму от 750 дирхам (около 16,5 тыс. рублей). При этом в чеке должен присутствовать хотя бы один товар из «Коллекции для сна».

1/3
© @ikeauae
2/3
© @ikeauae
3/3
© @ikeauae

«Наши телефоны часто становятся непрошеными гостями в спальне, нарушая те самые моменты, которые предназначены для отдыха. „Коллекция для сна телефонов“ превращает эту проблему в игривый ритуал для здоровья, давая людям возможность осознанно отключаться», — рассказала о проекте генеральный менеджер по маркетингу Карла Клумпенаар.

Ikea