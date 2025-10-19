В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме

Иллюстрация: @strangedalle

Художник Александр Доброкотов, известный под псевдонимом AI Molodca, показал, как мог бы выглядеть опенинг культового российского сериала «Бригада», если бы его сняли в формате аниме.

Работа была создана с помощью искусственного интеллекта. По словам автора, основная часть статичных изображений была сгенерирована в Nano Banana, а для видеофрагментов художник использовал комбинацию нейросетей: 80% работы выполнила модель Kling 2.5, а оставшиеся 20% — инструмент Minimax.

Видео: @strangedalle

На создание ролика у Доброкотова ушло около месяца, он работал над ним в свободное от основных проектов время. Помимо визуальной части, он подготовил и саундтрек — создал кавер на оригинальную музыку, переработав его в стилистике аниме-опенинга с текстом на японском языке.

«Четверо друзей / Проходят сквозь пламя и дым: / Саша, Космос, Пчела, Фил. / Имена словно сталь, / Верность, честь братская любовь / Это наша мораль. / Мы — Бригада! / Сердца бьются в унисон / Против всех препятствий, / Сквозь боль и стоны», — поется в опенинге.

