Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска

Фото: @laurentdelrey

Продуктовый дизайнер Лоран Дель Рей представил приложение Endless Summer, которое при помощи искусственного интеллекта создает реалистичные фотографии из летнего отпуска. О новинке написало издание Tech Crunch.

Приложение помещает пользователя в разные уголки всего мира: на пляжный курорт, европейский балкон с видом на город, на ужин с друзьями или вечеринку. Дель Рей написал в соцсети X, что проект идеально подходит для моментов, когда «накрывает выгорание и нужно материализовать ту размеренную жизнь, которую ты заслуживаешь».

Видео: @laurentdelrey

Интерфейс в приложении простой и минималистичный: нажатием на кнопку пользователь генерирует новое фото из отпуска. Всю работу за него выполняет модель Gemini Nano-Banana.

Endless Summer не хранит селфи пользователей, а аккаунт можно удалить в два касания, полностью стерев все данные. На настоящий момент приложение доступно только для владельцев iPhone.

Бесплатно доступна генерация первых шести фото. Затем пользователю необходимо приобрести один из пакетов: 30 снимков за 3,99 долларов (323 рубля), 150 фото за 17,99 долларов (1458 рублей) или 300 за 34,99 долларов (2836 рублей).  Сейчас в честь приближающегося Хэллоуина в приложении появился режим, позволяющий генерировать фотографии в праздничных костюмах.

