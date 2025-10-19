Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве

Северное сияние в ночь на 19 октября появилось сразу над несколькими регионами России. Его можно было увидеть в Ленинградской области, Карелии, Подмосковье, пишет издание «Известия».
В центральной части страны, однако, наблюдать явление без техники было трудно. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН москвичам советовали сканировать северный горизонт телефонами и фотоаппаратами, чтобы увидеть слабое свечение.
«Наиболее интенсивное свечение наблюдалось примерно с 22:30 до 23:30 по московскому времени. После этого авроральный овал ушел в Европу в сторону скандинавских стран и Исландии, но некоторое время продолжал быть виден», — сообщили на следующий день в лаборатории.
Фото: @astrophotoboloto
Фото: @astrophotoboloto
Фото: @astrophotoboloto
Фото: @lpixras
Фото: @lpixras
Фото: @lpixras
Недавно NASA запустила ракеты прямиком в северное сияние. Одна из них распылила разноцветные трассеры, которые осветили предрассветное небо. Этот завораживающее явление было видно в центральной и северной части Аляски.