Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве

Фото: @astrophotoboloto
Обновлено сегодня в 12:35

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал «Афише Daily», что северные сияния в небе над Москвой происходят регулярно.

«Для наблюдения полярных сияний нет каких‑то фундаментальных географических запретов. Конечно, до экватора они опускаются в очень редких случаях (может быть раз в столетие), но Москва все же не на экваторе, а довольно северный город (примерно 56 градусов северной широты), поэтому здесь сияния периодически наблюдаются, и это было всегда, обычно вблизи пиков солнечной активности», — пояснил исследователь.

По словам Богачева, солнечные пики разделены довольно большим интервалом времени — 11 лет. «Люди склонны забывать, что было так много лет назад, и им порой кажется, что это все впервые, и никогда такого не было», — добавил он. По данным исследователя, довольно заметные сияния в московском регионе были в прошлом году. В этом году было несколько случаев — последний в ночь с 30 сентября на 1 октября.

«Тут есть еще такой момент, что в московском регионе сияния все же слабые и люди часто просто не знают, как их наблюдать, как отличить от заката или даже от облаков, поэтому часто пропускают. Но в целом, если такой целью задаться и подготовиться, то это более чем реально. Мы публикуем прогноз сияний, который обновляем каждые 5 минут . Как вариант, можно поглядывать туда, ну и просто следить за сообщениями. Уверяю, что ближайшие один-два года такие возможности еще точно неоднократно будут», — сказал исследователь.

Северное сияние в ночь на 19 октября появилось сразу над несколькими регионами России. Его можно было увидеть в Ленинградской области, Карелии, Подмосковье, пишет издание «Известия».

В центральной части страны, однако, наблюдать явление без техники было трудно. В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН москвичам советовали сканировать северный горизонт телефонами и фотоаппаратами, чтобы увидеть слабое свечение.

«Наиболее интенсивное свечение наблюдалось примерно с 22:30 до 23:30 по московскому времени. После этого авроральный овал ушел в Европу в сторону скандинавских стран и Исландии, но некоторое время продолжал быть виден», — сообщили на следующий день в лаборатории.

Фото: @astrophotoboloto

Фото: @astrophotoboloto

Фото: @astrophotoboloto

Фото: @lpixras

Фото: @lpixras

Фото: @lpixras

Недавно NASA запустила ракеты прямиком в северное сияние. Одна из них распылила разноцветные трассеры, которые осветили предрассветное небо. Этот завораживающее явление было видно в центральной и северной части Аляски.

