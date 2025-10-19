Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве

Обновлено сегодня в 12:35

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал «Афише Daily», что северные сияния в небе над Москвой происходят регулярно.

«Для наблюдения полярных сияний нет каких‑то фундаментальных географических запретов. Конечно, до экватора они опускаются в очень редких случаях (может быть раз в столетие), но Москва все же не на экваторе, а довольно северный город (примерно 56 градусов северной широты), поэтому здесь сияния периодически наблюдаются, и это было всегда, обычно вблизи пиков солнечной активности», — пояснил исследователь.

По словам Богачева, солнечные пики разделены довольно большим интервалом времени — 11 лет. «Люди склонны забывать, что было так много лет назад, и им порой кажется, что это все впервые, и никогда такого не было», — добавил он. По данным исследователя, довольно заметные сияния в московском регионе были в прошлом году. В этом году было несколько случаев — последний в ночь с 30 сентября на 1 октября.

«Тут есть еще такой момент, что в московском регионе сияния все же слабые и люди часто просто не знают, как их наблюдать, как отличить от заката или даже от облаков, поэтому часто пропускают. Но в целом, если такой целью задаться и подготовиться, то это более чем реально. Мы публикуем прогноз сияний, который обновляем каждые 5 минут . Как вариант, можно поглядывать туда, ну и просто следить за сообщениями. Уверяю, что ближайшие один-два года такие возможности еще точно неоднократно будут», — сказал исследователь.