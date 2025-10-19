Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября

Предстоящая неделя в Москве ожидается холодной и дождливой. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в течение недели температура воздуха будет составлять от +4 до +7 градусов днем. К выходным ожидается небольшое потепление — столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов.
«Следующая неделя [в Москве] будет по-октябрьски ненастной и относительно теплой — каждый день будет идти небольшой дождь. По ночам на термометрах от +2 до +5, днем от +4 до +7», — рассказал синоптик.
Тишковец добавил, что такая температура соответствует климатической норме октября, а иногда и немного ее превышает.