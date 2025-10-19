Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября

В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Икеа» в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем

Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября

Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

Предстоящая неделя в Москве ожидается холодной и дождливой. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение недели температура воздуха будет составлять от +4 до +7 градусов днем. К выходным ожидается небольшое потепление — столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов.

«Следующая неделя [в Москве] будет по-октябрьски ненастной и относительно теплой — каждый день будет идти небольшой дождь. По ночам на термометрах от +2 до +5, днем от +4 до +7», — рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что такая температура соответствует климатической норме октября, а иногда и немного ее превышает.

Расскажите друзьям