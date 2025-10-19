Музей Лувр во Франции ограбили

В музее Лувр в Париже произошло ограбление. Об этом в соцсети Х сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.
«Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — написала она.
В аккаунте Лувра в X говорится, что музей 19 октября закрыт из‑за «исключительных обстоятельств». Как стало известно Le Parisien, из Лувра похитили предметы из коллекции драгоценностей Наполеона. Они воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. Разбив окна, трое мужчин, по предварительным данным, похитили девять предметов: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.
Лувр — один из крупнейших музеев мира, он расположен в центре Парижа. В музее [хранится] более 500 тыс. исторических объектов из разных эпох и регионов мира.
