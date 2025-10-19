Музей Лувр во Франции ограбили

В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год

Музей Лувр во Франции ограбили

Фото: Mika Baumeister/Unsplash

В музее Лувр в Париже произошло ограбление. Об этом в соцсети Х сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

«Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — написала она.

В аккаунте Лувра в X говорится, что музей 19 октября закрыт из‑за «исключительных обстоятельств». Как стало известно Le Parisien, из Лувра похитили предметы из коллекции драгоценностей Наполеона. Они воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. Разбив окна, трое мужчин, по предварительным данным, похитили девять предметов: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.

Лувр — один из крупнейших музеев мира, он расположен в центре Парижа. В музее [хранится] более 500 тыс. исторических объектов из разных эпох и регионов мира.

Новость дополняется

