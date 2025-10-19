В Москве спасли толстую летучую мышь

В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента

В Москве спасли толстую летучую мышь

Фото: @moscowzoo_official

В Центр реабилитации рукокрылых в Москве доставили летучую мышь по кличке Пуговка, сообщается в канале Московского зоопарка. Животное передали женщина с дочерью, которые нашли его и обратились за помощью.

По телефону они сообщили, что нашли очень маленькую летучую мышь. Позже сотрудники центра установили, что новая подопечная, вопреки своему имени, не отличается миниатюрными размерами. «Дамочка оказалась не просто „пуговкой“, а целой Пуговицей! Настоящая, круглая, упитанная красавица», — отметили специалисты.

По словам сотрудников, самочувствие у летучей мыши хорошее. Животное находится в безопасности и получает весь необходимый уход.

Видео: @moscowzoo_official

Недавно американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом. Они пересадили ей крыло от умершей особи того же вида. Операция заняла 5 часов.

«К нам принесли бабочку-монарха со сломанным крылом, и мы вылечили ее. У нас есть виварий с бабочками, поэтому мы взяли крыло от мертвой бабочки и прикрепили его к живой. И, хотите верьте, хотите нет, это сработало. И теперь эта бабочка сможет продолжить свою миграцию в Мексику», — говорится в видео природного центра Sweetbriar.

