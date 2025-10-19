В Москве спасли толстую летучую мышь

В Центр реабилитации рукокрылых в Москве доставили летучую мышь по кличке Пуговка, сообщается в канале Московского зоопарка. Животное передали женщина с дочерью, которые нашли его и обратились за помощью.
По телефону они сообщили, что нашли очень маленькую летучую мышь. Позже сотрудники центра установили, что новая подопечная, вопреки своему имени, не отличается миниатюрными размерами. «Дамочка оказалась не просто „пуговкой“, а целой Пуговицей! Настоящая, круглая, упитанная красавица», — отметили специалисты.
По словам сотрудников, самочувствие у летучей мыши хорошее. Животное находится в безопасности и получает весь необходимый уход.
Недавно американские ветеринары спасли бабочку со сломанным крылом. Они пересадили ей крыло от умершей особи того же вида. Операция заняла 5 часов.
«К нам принесли бабочку-монарха со сломанным крылом, и мы вылечили ее. У нас есть виварий с бабочками, поэтому мы взяли крыло от мертвой бабочки и прикрепили его к живой. И, хотите верьте, хотите нет, это сработало. И теперь эта бабочка сможет продолжить свою миграцию в Мексику», — говорится в видео природного центра Sweetbriar.