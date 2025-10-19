Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»

В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента

Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»

Фото: @artemxcx

На концерте тура «Ultrasound» в Лос-Анджелесе Лорд пригласила на сцену Charli XCX. Вместе певицы исполнили песню «Girl, so confusing» — ремикс с альбома «Brat and it’s completely different but also still brat».

С момента выхода альбома «Brat» поклонники предполагали, что композиция «Girl, so confusing» была посвящена Лорд, — на это намекал текст о внешнем сходстве и параллельных карьерах. Совместный ремикс стал публичным примирением артисток и началом их дружбы.

Тур «Ultrasound», в рамках которого состоялось выступление, приурочен к выходу четвертого студийного альбома Лорд «Virgin». Гастроли начались 17 сентября в Остине в США и продлятся до 25 февраля 2026 года. Последний концерт состоится в Перте в Австралии.

Видео: @charlixcxpt

Недавно — тоже на концерте в Лос-Анджелесе — состоялся другой дуэт легендарных певиц: Дуа Липы и Гвен Стефани. На выступлении в рамках тура «Radical Optimism» они исполнили хит «Don’t Speak» группы No Doubt, солисткой в которой является Стефани.

