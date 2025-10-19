Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»

На концерте тура «Ultrasound» в Лос-Анджелесе Лорд пригласила на сцену Charli XCX. Вместе певицы исполнили песню «Girl, so confusing» — ремикс с альбома «Brat and it’s completely different but also still brat».
С момента выхода альбома «Brat» поклонники предполагали, что композиция «Girl, so confusing» была посвящена Лорд, — на это намекал текст о внешнем сходстве и параллельных карьерах. Совместный ремикс стал публичным примирением артисток и началом их дружбы.
Тур «Ultrasound», в рамках которого состоялось выступление, приурочен к выходу четвертого студийного альбома Лорд «Virgin». Гастроли начались 17 сентября в Остине в США и продлятся до 25 февраля 2026 года. Последний концерт состоится в Перте в Австралии.
Недавно — тоже на концерте в Лос-Анджелесе — состоялся другой дуэт легендарных певиц: Дуа Липы и Гвен Стефани. На выступлении в рамках тура «Radical Optimism» они исполнили хит «Don’t Speak» группы No Doubt, солисткой в которой является Стефани.