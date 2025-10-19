В съемках приняли участие коллеги Бертона — Дженна Ортега, Хелена Бонэм-Картер, Джонни Депп, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дэнни Эльфман, Миа Васиковска и другие. В трейлере актер Кристофер Уокен вспоминает слова своего бывшего учителя танцев: «Крис, покажи мне то, чего я никогда не видел». «И именно это делает Тим. Каждый раз», — добавляет Уокен.