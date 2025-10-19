Кинокомпания Wood Entertainment представила трейлер документального сериала «Тим Бертон: Жизнь в соответствии» о создателе «Трупа невесты», «Кошмара перед Рождеством», «Битлджуса» и «Эдварда руки-ножницы». Все четыре серии станут доступны 23 октября на специальной платформе.
В съемках приняли участие коллеги Бертона — Дженна Ортега, Хелена Бонэм-Картер, Джонни Депп, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дэнни Эльфман, Миа Васиковска и другие. В трейлере актер Кристофер Уокен вспоминает слова своего бывшего учителя танцев: «Крис, покажи мне то, чего я никогда не видел». «И именно это делает Тим. Каждый раз», — добавляет Уокен.
Сериал охватит творческий путь Бертона с детских лет до сегодняшнего дня. Зрители услышат комментарии его школьной учительницы рисования, размышления коллег режиссера о периоде работы в Disney и о головокружительном успехе после «Битлджуса», а также увидят эскизы более поздних работ. В трейлере сообщается, что создатели проекта обнаружили сотни набросков к так и не реализованным проектам Бертона.
Режиссером сериала выступила Тара Вуд — автор картин «Однажды… Тарантино» и «21 год: Ричард Линклейтер». Хронометраж каждой серии составит около часа. Стоимость аренды всех четырех эпизодов на пять дней — 24,99 доллара (около 2000 рублей), покупка навсегда — 39,99 доллара (около 3240 рублей), а премиум-версия с дополнительными материалами — 74,99 доллара (около 6000 рублей).