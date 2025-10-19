В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента

Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»

Фото: Wood Entertainment

Кинокомпания Wood Entertainment представила трейлер документального сериала «Тим Бертон: Жизнь в соответствии» о создателе «Трупа невесты», «Кошмара перед Рождеством», «Битлджуса» и «Эдварда руки-ножницы». Все четыре серии станут доступны 23 октября на специальной платформе.

В съемках приняли участие коллеги Бертона — Дженна Ортега, Хелена Бонэм-Картер, Джонни Депп, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дэнни Эльфман, Миа Васиковска и другие. В трейлере актер Кристофер Уокен вспоминает слова своего бывшего учителя танцев: «Крис, покажи мне то, чего я никогда не видел». «И именно это делает Тим. Каждый раз», — добавляет Уокен.

Видео:&nbsp;Wood Entertainment

Сериал охватит творческий путь Бертона с детских лет до сегодняшнего дня. Зрители услышат комментарии его школьной учительницы рисования, размышления коллег режиссера о периоде работы в Disney и о головокружительном успехе после «Битлджуса», а также увидят эскизы более поздних работ. В трейлере сообщается, что создатели проекта обнаружили сотни набросков к так и не реализованным проектам Бертона.

Режиссером сериала выступила Тара Вуд — автор картин «Однажды… Тарантино» и «21 год: Ричард Линклейтер». Хронометраж каждой серии составит около часа. Стоимость аренды всех четырех эпизодов на пять дней — 24,99 доллара (около 2000 рублей), покупка навсегда — 39,99 доллара (около 3240 рублей), а премиум-версия с дополнительными материалами — 74,99 доллара (около 6000 рублей).

