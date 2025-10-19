В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»

В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых — и желающих такими стать

Фото: Focus Features

Кинотеатр «Калвер» в Лос-Анджелесе анонсировал бесплатный кинопоказ «Бугонии» Йоргоса Лантимоса только для лысых и тех, кто желает побриться прямо на месте. Об этом сообщает Deadline.

Показ состоится 20 октября и начнется в 20:00, вход в него будет осуществляться в порядке живой очереди. Парикмахер, бреющий посетителей налысо, будет на месте с 18:00.

По сюжету фильма бизнесвумен Мишель Фулер (Эмма Стоун) похищают Тедди (Джесси Племонс) и Дон (Эйдан Делбис), одержимые теориями заговора. Они принимают ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю, и бреют ее налысо.

Премьера «Бугонии» состоялась на Венецианском фестивале. В зарубежный прокат фильм выйдет 24 октября. Недавно кинокомпания Focus Features также опубликовала отрывок, в котором героиня Эммы Стоун привыкает к роли СЕО фармацевтической компании.

Этот бесплатный сеанс — не первая креативная акция в стенах кинотеатра «Калвер». Недавно в нем прошел спецпоказ «Долгой прогулки», во время которого зрителям пришлось идти по беговой дорожке не медленнее 4,8 километра в час. Тех, кто снизит скорость, выводили из зала.

