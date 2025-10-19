Кинотеатр «Калвер» в Лос-Анджелесе анонсировал бесплатный кинопоказ «Бугонии» Йоргоса Лантимоса только для лысых и тех, кто желает побриться прямо на месте. Об этом сообщает Deadline.
Показ состоится 20 октября и начнется в 20:00, вход в него будет осуществляться в порядке живой очереди. Парикмахер, бреющий посетителей налысо, будет на месте с 18:00.
По сюжету фильма бизнесвумен Мишель Фулер (Эмма Стоун) похищают Тедди (Джесси Племонс) и Дон (Эйдан Делбис), одержимые теориями заговора. Они принимают ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю, и бреют ее налысо.
Премьера «Бугонии» состоялась на Венецианском фестивале. В зарубежный прокат фильм выйдет 24 октября. Недавно кинокомпания Focus Features также опубликовала отрывок, в котором героиня Эммы Стоун привыкает к роли СЕО фармацевтической компании.
Этот бесплатный сеанс — не первая креативная акция в стенах кинотеатра «Калвер». Недавно в нем прошел спецпоказ «Долгой прогулки», во время которого зрителям пришлось идти по беговой дорожке не медленнее 4,8 километра в час. Тех, кто снизит скорость, выводили из зала.