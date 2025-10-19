Риверс занимался музыкой с детства: сначала играл в трубе на оркестре, затем освоил классическую и бас-гитару. Желая заработать на новый инструмент, он подрабатывал в кафе Chick-fil-A, где и познакомился с Фредом Дерстом. Вместе в 1994 году они основали группу Limp Bizkit. Постоянный состав коллектива сформировался двумя годами позже, в 1996 году, когда в группу вступили Борланд и DJ Lethal.