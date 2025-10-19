В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
Умер Сэм Риверс — басист группы Limp Bizkit

Фото: David Wolff/Getty Images

Сэм Риверс, бас-гитарист и бэк-вокалист ню-метал группы Limp Bizkit, скончался в возрасте 48 лет. О его смерти участники коллектива сообщили в социальных сетях.

«Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом — он был чистой магией. Пульс под каждой песней, спокойствие в хаосе, душа в нашем звучании. С самой первой ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привносил свет и ритм, которые невозможно было заменить. Его талант был естественным, его присутствие незабываемым, его сердце — огромным», — написали участники группы Фред Дерст, Джон Отто, Уэс Борланд и DJ Lethal.

Риверс занимался музыкой с детства: сначала играл в трубе на оркестре, затем освоил классическую и бас-гитару. Желая заработать на новый инструмент, он подрабатывал в кафе Chick-fil-A, где и познакомился с Фредом Дерстом. Вместе в 1994 году они основали группу Limp Bizkit. Постоянный состав коллектива сформировался двумя годами позже, в 1996 году, когда в группу вступили Борланд и DJ Lethal.

Limp Bizkit быстро стала популярной в родном городе музыкантов — Джексонвилле. В 1997 году они записали дебютный альбом, в 1998 — отправились в первый тур.  Помимо участия в Limp Bizkit, Риверс в 2006 году открыл в Джексонвилле собственную студию и спродюсировал альбомы для Burn Season, The Embraced и Indorphine.

В 2015 году Риверс ненадолго покинул группу из-за болезни печени, вызванной чрезмерным употреблением алкоголя. После успешной операции он вернулся в группу три года спустя и выступал с ней вплоть до своей смерти.

