В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре

Впервые о конкурсе Аапо узнал в 10 лет из местной газеты и сразу захотел принять участие. Родители отнеслись к этой идее скептически, так как мероприятие проводилось в баре. Несмотря на это, мальчик выступил с композицией AC/DC «Whole Lotta Rosie» и получил прозвище «Маленький Ангус» — в честь гитариста группы. Позже оно стало его сценическим псевдонимом.