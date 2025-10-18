В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре

Фото: WTVR CNS 6

Житель города Оулу Аапо Раутио стал первым за 25 лет финном-чемпионом мира по игре на воздушной гитаре. Соревнование проходит в его родном городе уже 29 лет подряд. Своей историей мужчина поделился с The Guardian.

Впервые о конкурсе Аапо узнал в 10 лет из местной газеты и сразу захотел принять участие. Родители отнеслись к этой идее скептически, так как мероприятие проводилось в баре. Несмотря на это, мальчик выступил с композицией AC/DC «Whole Lotta Rosie» и получил прозвище «Маленький Ангус» — в честь гитариста группы. Позже оно стало его сценическим псевдонимом.

Сделав перерыв в выступлениях, Раутио вернулся к соревнованиям в 18 лет. В 2022–2024 годах он доходил до финала, а в 2025-м был полон решимости победить. К выступлению он тщательно готовился: неделями слушал на повторе песню «Avenged Sevenfold», развивал гибкость ног для прыжков, тренировал скорость пальцев для имитации соло и укреплял спину для резких наклонов.

По правилам чемпионата, у каждого участника есть ровно 60 секунд на выступление. Судьи оценивают номер по шкале от 4.0 до 6.0. В случае ничьи между финалистами назначается баттл с импровизацией. Именно это и произошло с Раутио — вместе с соперником импровизировал под песню Guns N’ Roses «Sweet Child o’ Mine» и одержал победу.

В сентябре на шотландском острове Исдейл с населением всего 61 человек прошло другое необычное соревнование — чемпионат мира по бросанию камней в воду. Победу нем впервые — за более чем 40-летнюю историю соревнования — одержал американец. Три его камня в сумме пролетели 177 метров.

Не обошлось и без скандалов. У нескольких участников обнаружили подпиленные камни идеально круглой формы. По правилам снаряды должны быть из местного сланца, не шире 3 дюймов (около 7,62 сантиметров) и естественной формы.

