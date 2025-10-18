В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет

Пик когнитивных способностей человека приходится на 55–60 лет, выяснили психологи Жиль Э. Жиньяк из Австралии и Марчин Заенковски из Польши. Их исследование опубликовано в журнале Intelligence, основные тезисы пересказало издание Metro.

Ученые проанализировали 9 показателей, связанных с успехом в жизни: когнитивные способности, черты личности, эмоциональный интеллект, финансовую грамотность, способность выносить моральные суждения, устойчивость к ошибке невозвратных затрат (sunk cost bias), когнитивную гибкость, когнитивную эмпатию и потребность в познании. На основе этих данных были построены две модели, и обе показали, что общий пик функциональности приходится на возраст 55–60 лет.

В 20 лет достигает максимума подвижный интеллект — гибкие навыки, способность логически мыслить, анализировать и решать новые задачи, никак не связанные с предшествующим опытом.

Другие показатели — кристаллизовавшийся интеллект, эмоциональный интеллект, способность к вынесению моральных суждений и пр. — продолжают улучшаться с годами. Например, пик эмоциональной стабильности, рационального принятия решений и моральных суждений наступает в 70–80 лет.

«Сочетание накопленных знаний, здравого суждения и жизненного опыта — вот что смещает общий пик функциональных возможностей человека к концу пятого десятка жизни. Так что, хотя у молодости есть свои преимущества, зрелость, несомненно, предоставляет более широкий и мощный набор инструментов для решения сложных проблем и ответственности», — прокомментировал соавтор исследования доктор наук Жиль Жиньяк из Университета Западной Австралии.

