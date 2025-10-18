Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет

Ученые проанализировали 9 показателей, связанных с успехом в жизни: когнитивные способности, черты личности, эмоциональный интеллект, финансовую грамотность, способность выносить моральные суждения, устойчивость к ошибке невозвратных затрат (sunk cost bias), когнитивную гибкость, когнитивную эмпатию и потребность в познании. На основе этих данных были построены две модели, и обе показали, что общий пик функциональности приходится на возраст 55–60 лет.