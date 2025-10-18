WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом

Мессенджер WhatsApp начал тестировать систему ограничений количества сообщений, которая призвана сократить количество спама, сообщает Tech Crunch. Теперь для пользователей — как для частных лиц, так и для бизнесов — будет действовать месячный лимит на число сообщений, которые можно отправить незнакомым людям, не получив ответа.