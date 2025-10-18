В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис

WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Мессенджер WhatsApp начал тестировать систему ограничений количества сообщений, которая призвана сократить количество спама, сообщает Tech Crunch. Теперь для пользователей — как для частных лиц, так и для бизнесов — будет действовать месячный лимит на число сообщений, которые можно отправить незнакомым людям, не получив ответа. 

По словам компании, обычные пользователи не должны ощутить эффект ограничений. Как только аккаунт приблизится к максимально возможному числу сообщений незнакомцам, то получит специальное предупреждение.

Каким именно будет лимит, WhatsApp пока не сообщили. В настоящий момент компания тестирует разные ограничения. В ближайшие недели тестирование будет запущено в нескольких странах.

Недавно исследование Group4Media показало, что WhatsApp остается самым популярным мессенджером в стране, несмотря на блокировку звонков. В августе его месячная аудитория достигла 97 млн уникальных пользователей.

На втором месте VK (93,5 млн пользователей), на третьем ― Telegram (91 млн), на четвертом ― «Одноклассники» (47,8 млн). Госмессенджер Max лишь на пятой строчке с показателем в 32,2 млн.

Расскажите друзьям