WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом

Мессенджер WhatsApp начал тестировать систему ограничений количества сообщений, которая призвана сократить количество спама, сообщает Tech Crunch. Теперь для пользователей — как для частных лиц, так и для бизнесов — будет действовать месячный лимит на число сообщений, которые можно отправить незнакомым людям, не получив ответа.
По словам компании, обычные пользователи не должны ощутить эффект ограничений. Как только аккаунт приблизится к максимально возможному числу сообщений незнакомцам, то получит специальное предупреждение.
Каким именно будет лимит, WhatsApp пока не сообщили. В настоящий момент компания тестирует разные ограничения. В ближайшие недели тестирование будет запущено в нескольких странах.
Недавно исследование Group4Media показало, что WhatsApp остается самым популярным мессенджером в стране, несмотря на блокировку звонков. В августе его месячная аудитория достигла 97 млн уникальных пользователей.
На втором месте VK (93,5 млн пользователей), на третьем ― Telegram (91 млн), на четвертом ― «Одноклассники» (47,8 млн). Госмессенджер Max лишь на пятой строчке с показателем в 32,2 млн.