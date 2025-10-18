OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис

В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»

Фото: Mos.Ru

В Москве этой зимой, помимо уже действующих ледовых площадок, появятся два новых катка — на главной площади олимпийского комплекса «Лужники» и в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

В «Лужниках» каток оборудуют на месте фонтана на Главной площади. Ледовое покрытие общей площадью более 16 тыс. квадратных метров займет не только центр, но и боковые аллеи комплекса. По периметру будут работать кафе и пункты проката коньков.

В «Коломенском» откроют один из самых протяженных катков столицы длиной 1,7 километра. Его зальют вдоль набережной Москвы-реки.

1/5
© Mos.Ru
2/5
© Mos.Ru
3/5
© Mos.Ru
4/5
© Mos.Ru
5/5
© Mos.Ru

Параллельно идет подготовка к открытию уже известных катков — на ВДНХ и у Северного речного вокзала. Посетители ВДНХ смогут прокатиться вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Кроме того, мэрия Москвы сообщила о создании в городе 11 многофункциональных спортивных площадок, которые будут работать круглый год. Как пояснил заместитель мэра Петр Бирюков, летом с помощью специальных закладных их можно будет трансформировать для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. Зимой здесь можно будет не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Первые такие объекты планируется ввести в эксплуатацию в предстоящем зимнем сезоне.

Расскажите друзьям