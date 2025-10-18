В Москве этой зимой, помимо уже действующих ледовых площадок, появятся два новых катка — на главной площади олимпийского комплекса «Лужники» и в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
В «Лужниках» каток оборудуют на месте фонтана на Главной площади. Ледовое покрытие общей площадью более 16 тыс. квадратных метров займет не только центр, но и боковые аллеи комплекса. По периметру будут работать кафе и пункты проката коньков.
В «Коломенском» откроют один из самых протяженных катков столицы длиной 1,7 километра. Его зальют вдоль набережной Москвы-реки.
Параллельно идет подготовка к открытию уже известных катков — на ВДНХ и у Северного речного вокзала. Посетители ВДНХ смогут прокатиться вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».
Кроме того, мэрия Москвы сообщила о создании в городе 11 многофункциональных спортивных площадок, которые будут работать круглый год. Как пояснил заместитель мэра Петр Бирюков, летом с помощью специальных закладных их можно будет трансформировать для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. Зимой здесь можно будет не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Первые такие объекты планируется ввести в эксплуатацию в предстоящем зимнем сезоне.