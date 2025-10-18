Кроме того, мэрия Москвы сообщила о создании в городе 11 многофункциональных спортивных площадок, которые будут работать круглый год. Как пояснил заместитель мэра Петр Бирюков, летом с помощью специальных закладных их можно будет трансформировать для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. Зимой здесь можно будет не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Первые такие объекты планируется ввести в эксплуатацию в предстоящем зимнем сезоне.