«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы

По ее словам, оба варианта ― «интернет» и «Интернет» ― считаются нормативными и закреплены в авторитетных словарях и справочниках. Эксперт сказала, что написание этого слова с маленькой буквы стало повсеместной практикой, а с большой буквы оно пишется лишь в официальных документах.