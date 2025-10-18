«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы

Слово «интернет» сейчас можно писать не только с заглавной, но и со строчной буквы. Об этом РИА «Новости» сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.
По ее словам, оба варианта ― «интернет» и «Интернет» ― считаются нормативными и закреплены в авторитетных словарях и справочниках. Эксперт сказала, что написание этого слова с маленькой буквы стало повсеместной практикой, а с большой буквы оно пишется лишь в официальных документах.
Изначально слово «интернет» писалось с большой буквы, а нередко еще и в кавычках, поскольку воспринималось как название конкретной информационной сети наряду с другими подобными.
«Со временем эта сеть стала наиболее распространенной, и значение слова переосмыслилось. Оно стало обозначать один из способов связи, такой же, как радио, телефон или телеграф. Соответственно, изменилось и написание», ― пояснила Ольховская.
Она отметила, что указанное правило не распространяется на слова «Сеть» и «Паутина» в контексте интернета. Эти слова рекомендуется писать с заглавной буквы, чтобы отличать техническое название от обычных (к примеру, «рыболовная сеть»).
Ранее в Институте русского языка имени Виноградова предсказали, что ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. Там пояснили, что в последние 100 лет все глаголы на «ить» начали движение от ударения на окончании к ударению на основу слова.