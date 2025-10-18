Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал в интервью ТАСС, какие имена кошкам и собакам чаще всего дают москвичи.
Для кошек лидируют традиционные русские клички, такие как Муся, Пушок и Барсик. У собак более распространены иностранные имена ― Джек, Джесси, Ричард, Тайсон и другие.
По словам Сауткина, в столице постоянно растет число домашних животных. «Жителям Москвы необходимо общение, теплый комочек, который приносит радость и им самим, и их детям», ― пояснил эксперт.
Недавно ученые из университета Женевы выяснили, что кошки и собаки помогают бороться с нарушениями мозга в старости. Владельцы собак сохраняют более острую память, а владельцы кошек — беглость речи. Рыбы и птицы при этом не действуют на владельцев подобным образом.