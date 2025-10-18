OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios

Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве

Фото: Louis-Philippe Poitras/Unsplash

Председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал в интервью ТАСС, какие имена кошкам и собакам чаще всего дают москвичи.

Для кошек лидируют традиционные русские клички, такие как Муся, Пушок и Барсик. У собак более распространены иностранные имена ― Джек, Джесси, Ричард, Тайсон и другие. 

По словам Сауткина, в столице постоянно растет число домашних животных. «Жителям Москвы необходимо общение, теплый комочек, который приносит радость и им самим, и их детям», ― пояснил эксперт.

Недавно ученые из университета Женевы выяснили, что кошки и собаки помогают бороться с нарушениями мозга в старости. Владельцы собак сохраняют более острую память, а владельцы кошек — беглость речи. Рыбы и птицы при этом не действуют на владельцев подобным образом.

Расскажите друзьям