Готовящийся к выходу третий сезон сериала «Эйфория» Сэма Левинсона был снят с использованием технологии VistaVision, сообщил Джейкоб Элорди со сцены кинофестиваля в Ньюпорт Бич. На это обратил внимание World of Reel.
Фильм в формате VistaVision представляет собой 35 мм пленку, которую боком пропускают через камеру (а затем и проектор). Это позволяет получить вдвое большую площадь негатива. Формат активно использовался в 1950-е и сейчас переживает ренессанс — так были сняты «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Бруталист» Брейди Корбета, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Грозовой перевал» Эмералд Феннелл и «Хроники Нарнии» Греты Гервиг.
Ранее сериал «Эйфория» объявил актерский состав нового сезона, в него вошли 18 новых лиц. В их числе певица Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Даниэль Дедуайлер («Тем больнее падать»), Илай Рот («Хостел»), Гидеон Адлон («Общество»), Джессика Блэр Херман («Как я встретил вашу маму»), Мэдисон Томпсон («Озарк») и другие.
Саундтрек к новому сезону напишет немецкий композитор Ханс Циммер вместе с британским музыкантом Labirinth, который работал над саундтреками первых двух сезонов.