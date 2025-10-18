Фильм в формате VistaVision представляет собой 35 мм пленку, которую боком пропускают через камеру (а затем и проектор). Это позволяет получить вдвое большую площадь негатива. Формат активно использовался в 1950-е и сейчас переживает ренессанс — так были сняты «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Бруталист» Брейди Корбета, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Грозовой перевал» Эмералд Феннелл и «Хроники Нарнии» Греты Гервиг.