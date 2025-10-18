Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»

Повествование начинается в Лондоне 1990-х. Супружеская пара аниматоров теряет работу, когда новые законы запрещают рекламу нездоровых продуктов, ориентированных на людей. Так их любимый персонаж ― лепрекон по имени Трики ― оказывается забыт вместе с карьерными мечтами супругов. Спустя десятилетия их внучка-подросток находит старые рисунки Трики и загружает их в нейросеть. Это открывает цифровой портал, из которого в реальный мир вырываются некогда милые, а теперь жуткие и осознавшие себя маскоты из реклам хлопьев.