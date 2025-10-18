OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios

Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»

Иллюстрация: UliMeyerAnimation/YouTube

Студия Ули Майера представила концепт-трейлер «Tricky & The Cereal Killers» ― черной комедии, сочетающей живые съемки и анимацию.

Повествование начинается в Лондоне 1990-х. Супружеская пара аниматоров теряет работу, когда новые законы запрещают рекламу нездоровых продуктов, ориентированных на людей. Так их любимый персонаж ― лепрекон по имени Трики ― оказывается забыт вместе с карьерными мечтами супругов. Спустя десятилетия их внучка-подросток находит старые рисунки Трики и загружает их в нейросеть. Это открывает цифровой портал, из которого в реальный мир вырываются некогда милые, а теперь жуткие и осознавшие себя маскоты из реклам хлопьев.

Тизер снят на 35-миллиметровую пленку, а анимация отрисована полностью вручную. Команда проекта пока совсем небольшая. К примеру, гримом для ролика занималась жена Майера, а одну из ролей исполнил его сын. 

Проект находится на ранней стадии разработки. Майер с командой ищут партнеров и дистрибьюторов, разделяющих их вкус к «смелым идеям, сочетающим ностальгию, черный юмор и сверхъестественное очарование».

«Сейчас в мире анимации ощущается сильное беспокойство — страх быть замененным или остаться за бортом. Мой подход — превратить это чувство во что-то воображаемое, основанное на ремесле, а не в реакцию из страха», ― отметил аниматор. 

В фильмографии Майера ― «Кто подставил кролика Роджера», «Космический джем», «Американская история: Фивел едет на запад» и «Стерилизован» («Fixed»). 

Расскажите друзьям