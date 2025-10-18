Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»

Студия Ули Майера представила концепт-трейлер «Tricky & The Cereal Killers» ― черной комедии, сочетающей живые съемки и анимацию.
Повествование начинается в Лондоне 1990-х. Супружеская пара аниматоров теряет работу, когда новые законы запрещают рекламу нездоровых продуктов, ориентированных на людей. Так их любимый персонаж ― лепрекон по имени Трики ― оказывается забыт вместе с карьерными мечтами супругов. Спустя десятилетия их внучка-подросток находит старые рисунки Трики и загружает их в нейросеть. Это открывает цифровой портал, из которого в реальный мир вырываются некогда милые, а теперь жуткие и осознавшие себя маскоты из реклам хлопьев.
Тизер снят на 35-миллиметровую пленку, а анимация отрисована полностью вручную. Команда проекта пока совсем небольшая. К примеру, гримом для ролика занималась жена Майера, а одну из ролей исполнил его сын.
Проект находится на ранней стадии разработки. Майер с командой ищут партнеров и дистрибьюторов, разделяющих их вкус к «смелым идеям, сочетающим ностальгию, черный юмор и сверхъестественное очарование».
«Сейчас в мире анимации ощущается сильное беспокойство — страх быть замененным или остаться за бортом. Мой подход — превратить это чувство во что-то воображаемое, основанное на ремесле, а не в реакцию из страха», ― отметил аниматор.
В фильмографии Майера ― «Кто подставил кролика Роджера», «Космический джем», «Американская история: Фивел едет на запад» и «Стерилизован» («Fixed»).