Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios

OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи

Фото: Wes Candela/Triangle, Inc.

Компания OpenAI запретила пользователям Sora создавать ИИ-видео с Мартином Лютером Кингом, сообщает Deadline. Причиной такого решения стало обращение его семьи и фонда King, Inc., которые пожаловались на созданные пользователями неуважительные изображения политика. Например, в одном из видеороликов Кинг рекламирует сеть «Бургер Кинг».

В официальном заявлении компания признала важность свободы слова на изображение исторических личностей, но подчеркнула приоритет контроля со стороны публичных фигур и их наследников над использованием образов. «Уполномоченные представители или владельцы прав на наследие могут запросить, чтобы их образ не использовался в „камео“ в Sora», — написала OpenAI в обращении.

Приложение для создания вертикальных видео с помощью нейросети Sora 2 OpenAI рассматривает как аналог тиктока. В нем пользователи могут создавать видео длиной до 10 секунд, лайкать, комментировать и создавать ремиксы с чужими видео.

Чтобы генерировать видео с собой, необходимо подтвердить личность. При этом другие пользователи тоже смогут применять эту внешность в своих роликах, но при каждом использовании владельцу образа будет приходить уведомление, даже если видео осталось в черновике.

Расскажите друзьям