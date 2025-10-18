OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи

Компания OpenAI запретила пользователям Sora создавать ИИ-видео с Мартином Лютером Кингом, сообщает Deadline. Причиной такого решения стало обращение его семьи и фонда King, Inc., которые пожаловались на созданные пользователями неуважительные изображения политика. Например, в одном из видеороликов Кинг рекламирует сеть «Бургер Кинг».
В официальном заявлении компания признала важность свободы слова на изображение исторических личностей, но подчеркнула приоритет контроля со стороны публичных фигур и их наследников над использованием образов. «Уполномоченные представители или владельцы прав на наследие могут запросить, чтобы их образ не использовался в „камео“ в Sora», — написала OpenAI в обращении.
Приложение для создания вертикальных видео с помощью нейросети Sora 2 OpenAI рассматривает как аналог тиктока. В нем пользователи могут создавать видео длиной до 10 секунд, лайкать, комментировать и создавать ремиксы с чужими видео.
Чтобы генерировать видео с собой, необходимо подтвердить личность. При этом другие пользователи тоже смогут применять эту внешность в своих роликах, но при каждом использовании владельцу образа будет приходить уведомление, даже если видео осталось в черновике.