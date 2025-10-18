Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама

Канадский актер Киану Ривз с удивлением узнал, что чуть не упустил роль актера озвучки в сериале «Разделение» из-за Барака Обамы. Об этом ему сообщили ведущие подкаста «New Heights» Трэвис и Джейсон Келси.
Трэвис спросил актера: «Каково это — чуть не уступить роль Бараку Обаме?». Тот воскликнул: «Я не знал! Ну, должно быть, Барак сказал „нет“ <…> Боже мой, я был вторым выбором?».
В сериале Ривз озвучил здание компании Lumon. Его спокойный и дружелюбный голос звучит в пропагандистской стоп-моушн анимации, которую во втором сезоне показывают сотрудникам, чтобы убедить их оставаться лояльными.
Создатель шоу Бен Стиллер на «Шоу Джимми Киммела» рассказал, что изначально предлагал эту роль Бараку Обаме. Однако бывший президент США отказался из-за плотного графика. «Привет, Бен, я большой поклонник шоу, обожаю первый сезон, не могу дождаться второго. Не думаю, что у меня есть время в графике, чтобы это осуществить», — процитировал его ответ Стиллер.
Вчера на экраны вышла новая работа Ривза — комедия «Удача» («Good Fortune») режиссера Азиза Ансари. В фильме Ривз предстает в образе архангела Гавриила, который решает помочь безработному Арджу (Ансари), подарив ему жизнь его бывшего босса (Сет Роген). В преддверии премьеры изображения Ривза в роли ангела появились на знаковых американских достопримечательностях.