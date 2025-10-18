Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама

Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
Adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уилльямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios
У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей
HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»
Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть

Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама

Фото: Lionsgate

Канадский актер Киану Ривз с удивлением узнал, что чуть не упустил роль актера озвучки в сериале «Разделение» из-за Барака Обамы. Об этом ему сообщили ведущие подкаста «New Heights» Трэвис и Джейсон Келси.

Трэвис спросил актера: «Каково это — чуть не уступить роль Бараку Обаме?». Тот воскликнул: «Я не знал! Ну, должно быть, Барак сказал „нет“ <…> Боже мой, я был вторым выбором?».

Видео: «New Heights»

В сериале Ривз озвучил здание компании Lumon. Его спокойный и дружелюбный голос звучит в пропагандистской стоп-моушн анимации, которую во втором сезоне показывают сотрудникам, чтобы убедить их оставаться лояльными.

Создатель шоу Бен Стиллер на «Шоу Джимми Киммела» рассказал, что изначально предлагал эту роль Бараку Обаме. Однако бывший президент США отказался из-за плотного графика. «Привет, Бен, я большой поклонник шоу, обожаю первый сезон, не могу дождаться второго. Не думаю, что у меня есть время в графике, чтобы это осуществить», — процитировал его ответ Стиллер.

Вчера на экраны вышла новая работа Ривза — комедия «Удача» («Good Fortune») режиссера Азиза Ансари. В фильме Ривз предстает в образе архангела Гавриила, который решает помочь безработному Арджу (Ансари), подарив ему жизнь его бывшего босса (Сет Роген). В преддверии премьеры изображения Ривза в роли ангела появились на знаковых американских достопримечательностях.

