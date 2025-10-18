Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза

В возрасте 86 лет скончался публицист Сергей Кара-Мурза. Об этом сообщил в телеграм-канале философ Рустем Вахитов, который назвал Кара-Мурзу «одним из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 1990—2010-х».
«Человек, который показал значение духа русской крестьянской общины для советского общества, мудрый, чуткий, добрый человек <…> Имя Сергея Георгиевича останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России ― величины Белинского или Устрялова», ― написал Вахитов.
Сергей Кара-Мурза по образованию химик. После работы на Кубе в конце 1960-х ― начале 1970-х перешел в гуманитарную сферу и стал изучать вопросы научной политики.
Кара-Мурза — сторонник «советского проекта», коллективизма и рационального подхода. Выступал за сохранение советских принципов образования и социальной организации. В основном известен работами об общественном сознании.
В 1990-е годы публиковался в газете «Правда». Среди его наиболее известных книг — «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Потерянный разум», «Советская цивилизация» и «Кто такие русские».
В 1986–1991 годах входил в экспертные группы ЦК КПСС по вопросам организации науки, преподавал в университетах Испании и работал в Сарагосе. Позднее возглавлял сектор устойчивого развития аналитического центра Министерства науки и промышленности РФ, был сотрудником ИСПИ РАН и преподавателем факультета политологии МГУ.
С 2013 года руководил Центром проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования (позже — Центр изучения кризисного общества), занимаясь исследованием социальных процессов и устойчивого развития России.
Сергей Георгиевич Кара-Мурза ― двоюродный брат политолога Алексея Алексеевича Кара-Мурзы и телеведущего Владимира Алексеевича Кара-Мурзы, дядя журналиста и политика Владимира Владимировича Кара-Мурзы.