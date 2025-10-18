Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза

В возрасте 86 лет скончался публицист Сергей Кара-Мурза. Об этом сообщил в телеграм-канале философ Рустем Вахитов, который назвал Кара-Мурзу «одним из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 1990—2010-х».