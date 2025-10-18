LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей

Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
Adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уилльямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios
У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей
HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»
Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть

LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей

Фото: LEGO

Компания LEGO анонсировала новый декоративный набор для взрослых — «Тропический аквариум». Модель включает в себя корпус аквариума, разноцветных рыб, подводные растения и кораллы. Набор поступит в продажу 16 ноября.

Стоимость новинки составит 479,99 доллара (около 39 тыс. рублей), что делает ее одним из самых дорогих проектов LEGO. Готовый аквариум получится размером как настоящий — 52 см в ширину, 35,5 см в высоту и 28 см в глубину. Всего в конструкторе 4154 детали.

Модель интерактивная: при помощи скрытых рычагов в аквариуме можно открывать и закрывать сундук с сокровищами, заставить рыбу плавать, двигать краба и вращать кораллы.

Видео: LEGO

Недавно LEGO анонсировала набор, посвященный культовому фильму «Назад в будущее». Он появится в продаже 1 января по цене 27,99 доллара (около 2200 рублей). Среди деталей — мини-фигурки Марти МакФлая и Доктора Брауна, а также уменьшенная модель машины времени DeLorean.

