LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей

Стоимость новинки составит 479,99 доллара (около 39 тыс. рублей), что делает ее одним из самых дорогих проектов LEGO. Готовый аквариум получится размером как настоящий — 52 см в ширину, 35,5 см в высоту и 28 см в глубину. Всего в конструкторе 4154 детали.