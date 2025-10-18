LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей

Компания LEGO анонсировала новый декоративный набор для взрослых — «Тропический аквариум». Модель включает в себя корпус аквариума, разноцветных рыб, подводные растения и кораллы. Набор поступит в продажу 16 ноября.
Стоимость новинки составит 479,99 доллара (около 39 тыс. рублей), что делает ее одним из самых дорогих проектов LEGO. Готовый аквариум получится размером как настоящий — 52 см в ширину, 35,5 см в высоту и 28 см в глубину. Всего в конструкторе 4154 детали.
Модель интерактивная: при помощи скрытых рычагов в аквариуме можно открывать и закрывать сундук с сокровищами, заставить рыбу плавать, двигать краба и вращать кораллы.
Недавно LEGO анонсировала набор, посвященный культовому фильму «Назад в будущее». Он появится в продаже 1 января по цене 27,99 доллара (около 2200 рублей). Среди деталей — мини-фигурки Марти МакФлая и Доктора Брауна, а также уменьшенная модель машины времени DeLorean.