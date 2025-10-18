Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень

Фото: пользователь Владимир/«Яндекс Карты»

Росреестр составил список самых смешных названий российских деревень и сел. В него вошли среди прочих Киска, Веселая Жизнь, Терпишка и Плясово-Китаево, сообщает ТАСС.  

В Воронежской области ведомство нашло 22 таких названия. В их числе Хреновище, Ендовище, Добневка, Дракино, Гнилуша, Тройня, Пирамиды и Чулок.

В Курганской области 14 забавных топонима (например, Кокуй, Духовка, Марс, Камчатка, Короли, Дворцы и Крепость). В Удмуртии ― 13, включая Писеево, Шалавенки, Сидоровы Горы, Балуй, Квардавозь, Майоры и Двигатель.

Среди прочих оригинальных названий ― Ынырга и Кукуя в Республике Алтай, Новый Опель, Сос и Бабки в Псковской области, Мутный, Ыб и Чика в Республике Коми, Батарейка и Веселая Жизнь в Краснодарском крае, Поцелуево и Свиноедово в Московской области.

Как отметил политолог и эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук, смешные названия сел и деревень всегда связаны с историей места, но точно установить их происхождение не всегда возможно. 

Есть федеральный закон, который позволяет сменить название населенного пункта, но процедура затруднена, поскольку не везде прописан порядок и источники финансирования. 

Ранее Росреестр подсчитал, что в России есть восемь городов и 350 деревень с именами в названии.

