В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout

Государственный музей атомных испытаний в Лас-Вегасе 14 ноября представит временную экспозицию «Мир Fallout» по мотивам знаменитой видеоигры, сообщает IGN. Выставка объединит «реальную ядерную историю и постапокалиптическую фантастику».
Посетители увидят предметы из вселенной Fallout и одноименного сериала Amazon, в т. ч. костюмы и шлемы. Экспозиция проведет параллели с ядерной историей XX века и покажет, как она вдохновляла искусство и индустрию развлечений. В пространстве музея будут также размещены многочисленные отсылки к игре.
«Уникальность выставки в том, что мы помещаем знаковые символы Fallout рядом с историческими событиями, которые их вдохновили. Это возможность для геймеров и любителей истории увидеть, насколько тесно переплетены эти два мира», — поделился Джозеф Кент, комьюнити-менеджер и куратор Государственного музея атомных испытаний.
Государственный музей атомных испытаний открылся в марте 2005 года. Его собрание охватывает период от первого испытания в Неваде 27 января 1951 года до наших дней. В 2012 году здесь прошла выставка «Зона 51: Миф или реальность».
Среди других активно обсуждаемых экспозиций по играм — выставка «Блоки мира» в Музее пермских древностей, вдохновленная игрой Minecraft. Она работает уже с 2016 года и демонстрирует связь между виртуальными «блоками» из игры и реальными минералами, рудами и горными породами.