В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout

Посетители увидят предметы из вселенной Fallout и одноименного сериала Amazon, в т. ч. костюмы и шлемы. Экспозиция проведет параллели с ядерной историей XX века и покажет, как она вдохновляла искусство и индустрию развлечений. В пространстве музея будут также размещены многочисленные отсылки к игре.