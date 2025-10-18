Adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»

Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив
Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»
Оливия Уилльямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios
У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей
HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»
Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть

Adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»

Фото: Adidas

Adidas заколлабился с мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны» от Nickelodeon. Результатом стали две модели кроссовок SpongeBob SquarePants x Adidas Superstar, сообщает Complex.

Первая пара посвящена Патрику Стару ― верх из розовой замши отсылает к цвету его кожи, на язычке размещен принт с изображением персонажа, а на стельках — особый логотип коллаборации.

1/3
2/3
3/3

Вторая модель — переработанная версия классических Stan Smith, стилизованная под черные туфли, которые носит Спанч Боб. Кроссовки выполнены из глянцевой кожи и получили подошву, напоминающую обувь строгого стиля.

1/3
2/3
3/3

Обе пары из коллаборации поступят в продажу в ноябре.

Недавно Adidas создал кроссовки, посвященные Оззи Осборну. Обувь вышла в честь прощального концерта музыканта, который состоялся 5 июля в английском Бирмингеме.

