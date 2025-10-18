Adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»

Adidas заколлабился с мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны» от Nickelodeon. Результатом стали две модели кроссовок SpongeBob SquarePants x Adidas Superstar, сообщает Complex.
Первая пара посвящена Патрику Стару ― верх из розовой замши отсылает к цвету его кожи, на язычке размещен принт с изображением персонажа, а на стельках — особый логотип коллаборации.
Вторая модель — переработанная версия классических Stan Smith, стилизованная под черные туфли, которые носит Спанч Боб. Кроссовки выполнены из глянцевой кожи и получили подошву, напоминающую обувь строгого стиля.
Обе пары из коллаборации поступят в продажу в ноябре.
Недавно Adidas создал кроссовки, посвященные Оззи Осборну. Обувь вышла в честь прощального концерта музыканта, который состоялся 5 июля в английском Бирмингеме.