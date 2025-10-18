Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Ученые выяснили, как служебные романы влияют на зарплату, карьеру и коллектив

Международная группа исследователей выяснила финансовые и карьерные последствия служебных романов с руководителем. Об этом сообщает Naked Science cо ссылкой на статью, опубликованную Национальным бюро экономических исследований (NBER).

Экономисты проанализировали большой массив данных о сожительствующих парах в Финляндии. Выяснилось, что после начала личных отношений с шефом годовой заработок сотрудников вырастал в среднем на 6%. Однако расставание оборачивалось падением дохода на 18%. 

Исследователи пришли к выводу, что, вероятнее всего, причина увеличения зарплаты ― прямая протекция руководителя, а не рост профессионализма за счет перенятия ценных навыков у партнера.

В массиве данных гораздо чаще встречались случаи, когда отношения начинались между мужчиной-руководителем и его подчиненной, чем противоположный вариант (женщина-босс и нижестоящий сотрудник). При этом мужчинам начало близких отношений с патронессой приносило еще больше выгод в плане заработка и карьеры, а при разрыве они страдали меньше. 

Обнаружилось также, что служебные романы влияют и на весь коллектив. В компаниях, где появлялись такие отношения, сотрудники начинали на 6% чаще увольняться. Еще сильнее возрастала текучка кадрах в небольших компаниях, где все на виду, и в фирмах, где закрутившие роман сотрудницы получали особенно крупные прибавки к заплате.  

