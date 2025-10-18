Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
МГУ попал в топ-15 вузов мира по числу выпускников-миллиардеров

Фото: Кузьмиченок Василий Кредит/Агентство «Москва»

Портал Visual Capitalist опубликовал рейтинг университетов мира по числу выпускников, ставших миллиардерами. В него вошел 21 вуз, среди которых лишь один российский ― МГУ, он занял 15-ю строчку.

МГУ выпустил 13 миллиардеров, включая предпринимателей Андрея Мельниченко, Олега Дерипаску, Юрия Мильнера, Дмитрия Каменщика и Александра Мамута, экономиста Петра Авена и продюсера Глеба Фетисова.

Первое место занимает Гарвард, выпустивший 125 миллиардеров, чье совокупное состояние составляет почти 600 млрд долларов. За ним идут Стэнфорд (69 миллиардеров) и Университет Пенсильвании (38 миллиардеров).

Помимо американских вузов и МГУ в рейтинг вошли четыре китайских университета, один индийский и один южнокорейский. 

«Хотя американские университеты по-прежнему занимают верхние строчки рейтинга, вузы Азии быстро набирают позиции <…> Этот сдвиг совпадает с общим экономическим ростом Азии, увеличением предпринимательской активности и укреплением внутренних рынков капитала», ― отмечает Visual Capitalist.

Инфографика Visual Capitalist основана на исследовании Рикардо Саласа-Диаса и Кевина Янга от 2024 года. 

В недавнем рейтинге ведущих вузов мира по версии Quacquarelli Symonds МГУ вышел из первой сотни. Московский вуз опустился за год на 11 позиций, заняв 105-ю строчку. Следующий российский университет в списке ― МГТУ имени Баумана ― занял лишь 320-е место, опустившись с 298-го. 

