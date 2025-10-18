Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м

Съемки фильма по игре Horizon Zero Dawn собираются начать в 2026-м, а на следующий год картина должна выйти в прокат. Эти планы Sony стали известны из судебного иска против Tencent Games, сообщает Screen Rant. В иске Sony утверждает, что новая игра китайского техногигата — Light of Motiram — это прямая копия серии Horizon.
В документе приводятся такие слова главы PlayStation Productions Асада Кизибаша: «Сценарий Horizon Zero Dawn готов, и мы активно ищем режиссера. Наша цель — начать съемки в 2026 году и выпустить фильм в 2027-м».
Изначально Horizon Zero Dawn должен был выйти в формате сериала на Netflix, его шоураннером должен был стать создатель «Академии „Амбрелла“» Стив Блэкман. Однако позже стриминговый сервис отказался от сотрудничества с ним после жалоб сотрудников на его «токсичное, хулиганское, манипулятивное и мстительное поведение».
На конференции Sony CES 2025 в январе компания сообщила, что проект перешел в формат полнометражного фильма. Съемки пройдут в сотрудничестве со студией Columbia Pictures, которая уже выпускала экранизации игр PlayStation — Uncharted и Gran Turismo.
Оригинальная игра Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году. Ее действие происходит в будущем, где по Земле бродят огромные машины, похожие на животных, а остатки человечества живут среди руин древней цивилизации. Главная героиня — охотница Элой, изгнанная из племени, ― отправляется в путешествие, чтобы узнать правду о своем происхождении и судьбе мира.