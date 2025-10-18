Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м

Съемки фильма по игре Horizon Zero Dawn собираются начать в 2026-м, а на следующий год картина должна выйти в прокат. Эти планы Sony стали известны из судебного иска против Tencent Games, сообщает Screen Rant. В иске Sony утверждает, что новая игра китайского техногигата — Light of Motiram — это прямая копия серии Horizon.