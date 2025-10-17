Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем

Британская певица Лили Аллен рассказала в интервью British Vogue, что хотела умереть из-за развода с актером Дэвидом Харбором, известным по сериалу «Очень странные дела».
Аллен рассталась с бывшим супругом в 2024 году после четырех лет брака. Это случилось на фоне сообщений о предполагаемой неверности Харбора. Чтобы справиться с переживаниями, певица начала записывать музыку.
В результате она создала альбом, который выйдет в ближайшее время. Пластинка расскажет о семейной жизни, разваливающемся браке, всепоглощающей боли и предательстве. Автор British Vogue сравнивает LP c трагическим романом.
По словам Аллен, во время работы над треками из грядущего релиза она испытывала «смятение, печаль, скорбь, беспомощность». В начале 2025 года артистке пришлось взять отпуск из-за ухудшающегося психического здоровья.
Аллен призналась, что в тот период не спала, почти не ела и была близка к тому, чтобы сорваться и начать выпивать после шести лет трезвости. «Чувство отчаяния, которое я испытывала, было настолько сильным. В последний раз, когда я чувствовала что-то подобное, наркотики и алкоголь были моим выходом, поэтому было невыносимо сидеть с этим и не употреблять», — поделилась она.
Чтобы совладать с соблазнами, певица впервые в жизни добровольно отправилась в стационар. «Я уже бывала в таких местах против своей воли, и мне кажется, это само по себе прогресс», — сказала Лили. Артистка добавила, что к этому решению ее подтолкнуло желание умереть.
Лечение помогло: сейчас Аллен чувствует себя гораздо лучше. По ее словам, она вернулась к «гуще восстановления», нашла спонсора и снова начала ходить на ежедневные встречи людей с зависимостями. Певица стала медитировать, заниматься психотерапией и пить антидепрессанты.
Кроме того, она получила новую роль в театре — в легендарной пьесе Генрика Ибсена «Гедда Габлер». Актеры часто называют роль Гедды женской версией Гамлета. «Возможно, пьеса дала мне выход, чтобы выразить свою ярость», — отметила Аллен.
Артистка добавила, что согласилась поучаствовать в постановке почти два года назад — и тогда роль несчастной женщины, застрявшей в браке без любви, еще не была ей столь близка. «Некоторые вещи в моей личной жизни начали отражать то, что происходит в пьесе», — признала Лили.
Работа над спектаклем далась Аллен нелегко. Она поделилась, что в перерывах во время репетиций «просто брала и разваливалась». Если бы проект еще не был анонсирован и на него не были проданы билеты, она бы вряд ли смогла его реализовать, считает Лили.
Аллен осознала, что все ее музыкальные альбомы «были вдохновлены тяжелым травматическим опытом», так что грядущий не будет исключением.
«Мой первый альбом был о расставании с моей первой любовью. Второй — это будет звучать глупо — но о „травме славы“. Третий был мешаниной, поскольку я была поп-звездой, у которой внезапно появились двое детей и она больше не вписывалась в этот мир. Так что это вроде как именно то, что и должно случиться. Мой последний альбом появился на руинах моего первого брака», — вспомнила певица.