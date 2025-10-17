Лили Аллен призналась, что хотела умереть из‑за развода со вторым мужем

Аллен призналась, что в тот период не спала, почти не ела и была близка к тому, чтобы сорваться и начать выпивать после шести лет трезвости. «Чувство отчаяния, которое я испытывала, было настолько сильным. В последний раз, когда я чувствовала что-то подобное, наркотики и алкоголь были моим выходом, поэтому было невыносимо сидеть с этим и не употреблять», — поделилась она.