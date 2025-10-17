Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли»

Кадр: The Late Show with Stephen Colbert/YouTube

Моника Левински выпустила свечи с «ароматом против травли», доход от продаж  которой она намерена перечислить организациям, борющимся с буллингом. Об этом рассказал Vanity Fair.

Левински объединилась с компанией Flamingo Estate, которая ранее сотрудничала с Памелой Андерсон и Лорой Дерн. Активистка предложила свечи «Blossoming Camelia» стоимостью 75 долларов с нотами белой камелии, лимона, ванили и гвоздики.

Левински охарактеризовала аромат как «свежий, но пряный». В Flamingo Estate его описали фразой «словно суешь нос в свежий бутон цветка — где в воздухе витают тонкие ноты фруктов, сливок и мускуса».

По словам Левински, свечи всегда помогали ей «заземлиться и найти свой центр — особенно в трудные времена». Поэтому она решила выпустить именно такой продукт к Национальному месяцу по предотвращению издевательств.

«Я зажигаю их каждый день дома как напоминание о тепле, и их аромат переносит меня. Я путешествую со свечами, часто дарю их (да, даже после того, как прочитала, что хозяева часто думают, что свеча была переподарена), и всегда держу одну зажженной возле своей ванной. Но больше всего свечи символизируют свет в темноте», — поделилась Левински.

Инициатор проекта передаст вырученные от продажи свечей средства в четыре международные организации: Фонд Тайлера Клементи и Институт Хетрика-Мартина в США, Программу по борьбе с издевательствами премии премии Diana Award в Великобритании и проекту Rockit в Австралии.

«Все эти организации помогают молодым людям, подвергающимся издевательствам, и обучают их сверстников тому, как избегать поведения безучастных свидетелей», — отметила Левински.

