Оливия Уильямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ

«Разумным было бы последовать примеру „райдера по обнажению“ (документа, который регламентирует съемку откровенных сцен и их использование — Прим. ред.). Эти кадры могут быть использованы только в действии этой сцены. Они никак не могут применяться в каком-либо другом контексте, и когда монтаж сцены завершен, они должны быть удалены со всех носителей», — сказала Уильямс.