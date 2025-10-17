Фильм по Horizon Zero Dawn планируют выпустить в 2027 году. Съемки начнутся в 2026-м
Оливия Уилльямс призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху ИИ

Фото: AG Studios NYC

Британская актриса Оливия Уилльямс, известная по фильмам «Призрак» и «Академия Рашмор», призвала защитить права актеров на изображения их тел в эпоху искусственного интеллекта. Об этом написал The Guardian.

Уилльямс рассказала, что артистов часто просят сканировать их фигуры камерами прямо на съемочных площадках. При этом в их контрактах отсутствуют четкие указания, где и как могут быть использованы эти данные.

Оливия поделилась обеспокоенностью, что в результате образы артистов могут передать для обучения моделей ИИ. Сегодня студии могут использовать их «на всех платформах, существующих в настоящее время или еще не созданных, в течение неограниченного срока».

«Разумным было бы последовать примеру „райдера по обнажению“ (документа, который регламентирует съемку откровенных сцен и их использование. — Прим. ред.). Эти кадры могут быть использованы только в действии этой сцены. Они никак не могут применяться в каком-либо другом контексте, и когда монтаж сцены завершен, они должны быть удалены со всех носителей», — сказала Уилльямс.

Она сделала заявление после того, как в мире стали широко обсуждать появление ИИ-актеров. Недавно студия Xicoia представила первую цифровую актрису Тилли Норвуд.

Многие артисты считают, что распространение ИИ-актеров приведет к тому, что реальные люди лишатся работы. В этом свете еще более тревожной кажется распространенная практика, когда актеров, танцовщиков и каскадеров не предупреждают заранее о сканировании их тел.

Уилльямс подчеркнула, что артисты соглашаются на это, поскольку в противном случае потеряют работу. Кроме того, законодательство об использовании образа пока несовершенно и не учитывает многих рисков.

«Отрасль способна внедрить базовые минимальные стандарты, которые станут переломным моментом для артистов и деятелей искусства, работающих на британском телевидении и в кино», — заявила она.

Актриса добавила, что хочет защитить себя и своих коллег. «Я не хочу получать еще больше денег за использование моего образа. Я просто не хочу, чтобы мое изображение появлялось там, где я не была, делало то, чего я не делала, говорило то, чего я не говорила», — пояснила Уилльямс.

