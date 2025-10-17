Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве

Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios
У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей
HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»
Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть
Знаменитая яма в форме крысы в Чикаго могла появиться из‑за белки
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко
В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку
Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году

Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Актрису Наталью Варлей, наиболее известную по комедии «Кавказская пленница», госпитализировали в Москве. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ».

По информации СМИ, артистка обратилась к врачам из-за болей в кисти еще 8 октября. Ей провели операцию, в ходе которой сделали эндоскопическое расширение. Это вмешательство применяют для снижение болей в руках.

Телеканал отметил, что к проблемам с кистями вроде тех, с которыми столкнулась Варлей, как правило, приводят травмы. Также негативное влияние на суставы может оказать долгая работа на компьютере.

Ранее сообщалось, что 91-летняя французская актриса Брижитт Бардо провела три недели в больнице в городе Тулоне на юго-востоке Франции. Как сообщается, она перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием». 17 октября BFMTV написал, что Бардо выписали. 

