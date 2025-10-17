Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве

Актрису Наталью Варлей, наиболее известную по комедии «Кавказская пленница», госпитализировали в Москве. Об этом сообщил телеканал «Рен ТВ».
По информации СМИ, артистка обратилась к врачам из-за болей в кисти еще 8 октября. Ей провели операцию, в ходе которой сделали эндоскопическое расширение. Это вмешательство применяют для снижение болей в руках.
Телеканал отметил, что к проблемам с кистями вроде тех, с которыми столкнулась Варлей, как правило, приводят травмы. Также негативное влияние на суставы может оказать долгая работа на компьютере.