Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров

Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента
Актрису Наталью Варлей госпитализировали в Москве
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios
У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей
HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»
Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть
Знаменитая яма в форме крысы в Чикаго могла появиться из‑за белки
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко
В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку
Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году

Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров

Генеральный директор Figma Дилан Филд считает, что искусственный интеллект не заберет работу у дизайнеров. Об этом пишет Business Insider.

«Я думаю, это очень обнадеживает, что люди интуитивно это понимают», — сказал он в эфире Lenny’s podcast. Филд сослался на опубликованный в сентябре опрос Figma, в котором приняли участие 1199 человек, включая дизайнеров, менеджеров по продуктам и разработчиков.

Почти 60% респондентов сообщили, что благодаря ИИ они тратят больше времени на сложную работу, освобождая себя от рутинных задач. Почти 70% опрошенных рассказали, что они «в целом более продуктивны или результативны» благодаря нейросетям.

Филд посетовал сосредоточиться на адаптации к развивающимся инструментам и моделям искусственного интеллекта вместо того, чтобы беспокоиться. В Figma cейчас работает более 1600 сотрудников. По словам генерального директора, компания только добавляет новые места для работы, а не уменьшает их.

