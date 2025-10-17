Гендиректор Figma сказал, что ИИ не отнимет работу у дизайнеров

Генеральный директор Figma Дилан Филд считает, что искусственный интеллект не заберет работу у дизайнеров. Об этом пишет Business Insider.
«Я думаю, это очень обнадеживает, что люди интуитивно это понимают», — сказал он в эфире Lenny’s podcast. Филд сослался на опубликованный в сентябре опрос Figma, в котором приняли участие 1199 человек, включая дизайнеров, менеджеров по продуктам и разработчиков.
Почти 60% респондентов сообщили, что благодаря ИИ они тратят больше времени на сложную работу, освобождая себя от рутинных задач. Почти 70% опрошенных рассказали, что они «в целом более продуктивны или результативны» благодаря нейросетям.
Филд посетовал сосредоточиться на адаптации к развивающимся инструментам и моделям искусственного интеллекта вместо того, чтобы беспокоиться. В Figma cейчас работает более 1600 сотрудников. По словам генерального директора, компания только добавляет новые места для работы, а не уменьшает их.