В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по созданию 11 спортивных площадок нового формата, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом говорится на сайте мэрии.
«Их основным преимуществом станет возможность полноценного использования круглый год и оперативного перехода с летнего функционала на зимний и наоборот. Первые такие объекты планируется открыть к предстоящему зимнему сезону», — рассказал Бирюков.
Фото: mos.ru
«Летом с помощью специальных закладных, к которым будут крепиться стойки и ворота, их легко можно будет трансформировать под игру в баскетбол, бадминтон или футбол. Зимой здесь можно будет не только кататься на коньках, но и играть в хоккей», — добавил Бирюков.
По периметру хоккейных коробок смонтируют борт из монолитного поликарбоната с не царапающимся покрытием. Ожидается, что, благодаря его прозрачности, площадки впишутся в окружающее их пространство и не будут создавать визуального шума.
Многофункциональные площадки нового формата создадут как вместо устаревших спортивных зон, так и на месте пустующих территорий. Возле каждого объекта появится многофункциональный павильон с раздевалками, кафе, медицинским постом и гаражом для ледозаливочной техники.