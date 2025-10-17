Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента

ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве создадут 11 спортивных площадок, которые можно будет использовать круглый год
Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге
В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»
Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios
У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей
HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»
Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть
Знаменитая яма в форме крысы в Чикаго могла появиться из‑за белки
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко
В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку
Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году
Итальянские газеты подали жалобу на Google из‑за ИИ-обзора, который назвали «убийцей трафика»
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли

Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента

Фото: Dima Solomin/Unsplash

Pinterest ввел новую функцию, с помощью которой пользователи могут ограничить в своей ленте количество картинок, созданных с помощью нейросетей. Об этом говорится на сайте компании.

Теперь в настройках можно выбрать категории пинов, где сгенерированные искусственным интеллектом изображения будут отображаться реже. Например, в подборках по искусству, моде, красоте или здоровью.

«Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, стремительно трансформирует Интернет, и в настоящее время составляет невероятные 57% всех онлайн-материалов», — отметили в Pinterest. Обновление уже вышло для браузерной версии Pinterest и приложения на Android. На iOS функция появится в ближайшие недели.

Ранее в этом году в сервисе стали добавлять метки на изображения, которые могли быть созданы или изменены с помощью ИИ. В компании продолжат совершенствовать эту функцию.

Расскажите друзьям