Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента

«Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, стремительно трансформирует Интернет, и в настоящее время составляет невероятные 57% всех онлайн-материалов», — отметили в Pinterest. Обновление уже вышло для браузерной версии Pinterest и приложения на Android. На iOS функция появится в ближайшие недели.