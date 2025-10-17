Компания Pinterest начала ограничивать распространение ИИ-контента

Pinterest ввел новую функцию, с помощью которой пользователи могут ограничить в своей ленте количество картинок, созданных с помощью нейросетей. Об этом говорится на сайте компании.
Теперь в настройках можно выбрать категории пинов, где сгенерированные искусственным интеллектом изображения будут отображаться реже. Например, в подборках по искусству, моде, красоте или здоровью.
«Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, стремительно трансформирует Интернет, и в настоящее время составляет невероятные 57% всех онлайн-материалов», — отметили в Pinterest. Обновление уже вышло для браузерной версии Pinterest и приложения на Android. На iOS функция появится в ближайшие недели.
Ранее в этом году в сервисе стали добавлять метки на изображения, которые могли быть созданы или изменены с помощью ИИ. В компании продолжат совершенствовать эту функцию.