Британский принц Эндрю отказался от герцогского титула из‑за скандала с Джеффри Эпштейном

Фото: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Британский принц Эндрю, младший брат короля Карла III, отказался от герцогского титула из-за скандала с Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил Би-би-си.

Ко второму сыну покойной королевы Елизаветы II больше не будут обращаться как к герцогу Йоркскому. Отклонить титул Эндрю решил, по его словам, после «обсуждения с королем».

«Мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают [внимание общественности] от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как и всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место», — заявил принц.

Эндрю подчеркнул, что остается верным своему решению пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. «Мы считаем, что я должен сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и оказанные мне почести», — сказал он.

Принц добавил, что по-прежнему «решительно отрицает» выдвинутые против него обвинения. Эндрю уличили в связи со скандальным бизнесменом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле людьми и сексуализированом насилии в отношении несовершеннолетних.

Принц утверждал, что прервал общение с Эпштейном в 2010 году. Однако позднее стало известно, что это не так. Эндрю поддерживал переписку с Эпштейном и позднее. В свете этого Эндрю ранее уже перестал числиться действующим членом королевской семьи и утратил право использовать титул Его Королевского Высочества.

По информации СМИ, дети Эндрю, принцессы Евгения и Беатрис, сохранят свои титулы. Экс-супруга принца же отныне будет именоваться Сарой Фергюсон, а не герцогиней Йоркской.

Би-би-си также подтвердил, что принц Эндрю не проведет Рождество с королевской семьей в Сандрингемском дворце. Однако он продолжит проживать в своем доме в Виндзоре, на который у него действует аренда вплоть до 2078 года. 

Финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в организации проституции и осудили за изнасилование несовершеннолетней в 2006 году. В 2019 году он был задержан повторно за организацию торговли девушками и подростками, во время рассмотрения дела его нашли мертвым в тюремной камере.

Эпштейну грозило до 45 лет лишения свободы. Его смерть породила огромное количество теорий заговора: люди утверждали, что Эпштейн не совершал суицида, как было заявлено в официальной версии, а был убит из‑за информации, которую знал об элите страны.

Несмотря на смерть, ФБР не опубликовало все доступные материалы по делу Эпштейна. Сделать это обещал новый глава ведомства Кэш Патель. В документах содержатся данные о круге знакомств финансиста, среди которых оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов, в том числе Дональд Трамп. Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, хотя позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.
 

