Нейросеть будет вызывать Росгвардию в Петербурге

В Петербурге нейросеть будет вызывать Росгвардию для задержания хулиганов на детских и спортивных площадках. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Искусственный интеллект начал обработку видео, поступающих с камер системы «Безопасный город» из этих мест. Отмечается, что это первый подобный способ использования ИИ в России.
«При обнаружении угрозы общественной безопасности сигнал тревоги поступит ближайшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии. Он прибудет в течение нескольких минут», — говорится в сообщении.
Недавно в Петербурге нейросеть научили выявлять борщевик. Теперь восемь ИИ-комплексов ежедневно ездят по 186 маршрутам во всех районах города и ищут это растение. При выявлении система автоматически назначает виновным штраф.