В кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль французской «новой волны»

В московском кинотеатре «Художественный» пройдет фестиваль «Время новой волны», посвященный фильмам французской «новой волны». Об этом сообщили на сайте площадки.
С 24 октября по 16 ноября зрители смогут посмотреть картины Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Аньес Варды, Жан-Пьера Мельвиля. Показы проведут совместно с Французским институтом в России.
Фестиваль приурочен к выходу в российский кинопрокат фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна». В ней режиссер рассказал историю создания культовой ленты «На последнем дыхании» — полнометражного дебюта Жан-Люка Годара.
«Термин „новая волна“ изначально применялся для обозначения группы независимых и самоуверенных молодых французов, для которых не существовало ничего в жизни, кроме кино. К выходу одноименного фильма Ричарда Линклейтера мы покажем работы его героев», — поделился программный директор «Художественного» Стас Тыркин.
По его словам, главным фильмом ретроспективы станет «На последнем дыхании», съемки которого реконструировал Линклейтер. «Его картина не существует без оригинального детища Годара», — подчеркнул Тыркин.
Премьера «Новой волны» Линклейтера состоялась в основной программе Каннского кинофестиваля, где лента получила 11-минутные овации зрителей. В России фильм впервые показали на фестивале «Маяк». Как его оценили российские критики, можно почитать в материале «Афиши Daily».