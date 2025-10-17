Apple купил права на трансляции «Формулы-1» в США

«Формула-1» подписала контракт с Apple, согласно которому компания с 2026 года станет эксклюзивно транслировать соревнования чемпионата в США. Об этом говорится на сайте «F-1». Контракт рассчитан на пять лет.
По данным Variety, сумма контракта составила примерно 750 млн долларов. Apple TV будет транслировать все тренировки, квалификации, спринты и Гран-при организации подписчикам своего сервиса. Кроме того, в приложении Apple TV можно будет бесплатно посмотреть некоторые тренировки и гонки.
Как отмечает Apple, партнерство основано на углубляющихся отношениях компании с «Формулой-1» после мирового успеха фильма «F1» с Брэдом Питтом в главной роли. Его сняла студия Apple Original Films. Блокбастер собрал в прокате 630 млн долларов.
«Мы хорошо знакомы друг с другом, так как последние три года мы вместе работали над созданием картины, которая уже стала настоящим хитом во всем мире», — сказал президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.