Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»

В Петербурге умерла актриса Людмила Егорова, сыгравшая в фильме «Груз 200». Она скончалась 15 октября на 86-м году жизни, сообщили в телеграм-канале театра «На Литейном».
«До последних дней своей жизни Людмила Егорова радовала и впечатляла зрителей своей игрой, а коллегам дарила счастье от совместной работы», — написали коллеги артистки.
Карьера Егоровой продолжалась почти 60 лет. В 18 лет она снялась в своем первом фильме — «Поднятой целине» Александра Иванова. После дебюта молодую артистку пригласили в Ленинградский институт театра (ЛГИТМиК).
Егорову зачислили на курс Федора Михайловича Никитина. Сразу после окончания учебы в 1968 году актрису приняли в труппу театра «На Литейном», в которой она числилась вплоть до своего ухода.
«Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием: как в первой роли в спектакле „Недотрога“, так и в последующих работах», — вспомнили в театре.
По словам коллег, в каждом образе Егорова «находила что-то особенное, вкладывая в своих героинь частичку своей души». Особенную славу ей принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь», отметили они.
«Мне кажется, что мы с этой женщиной очень похожи — по характеру, по обстоятельствам жизни. У меня такое ощущение, будто я рассказываю свою судьбу», — говорила про эту роль сама Егорова.
Актриса появлялась и на киноэкране. Ее можно увидеть в фильмах «Сладкая женщина», «Вторая попытка Виктора Крохина», мини-сериале «Грядущему веку». Последней киноработой Егоровой стала роль в «Крике тишины».