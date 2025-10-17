Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»

ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios
У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей
HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»
Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть
Знаменитая яма в форме крысы в Чикаго могла появиться из‑за белки
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко
В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку
Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году
Итальянские газеты подали жалобу на Google из‑за ИИ-обзора, который назвали «убийцей трафика»
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек
Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия
Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года

Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»

Фото: Театр «На Литейном»/Telegram

В Петербурге умерла актриса Людмила Егорова, сыгравшая в фильме «Груз 200». Она скончалась 15 октября на 86-м году жизни, сообщили в телеграм-канале театра «На Литейном».

«До последних дней своей жизни Людмила Егорова радовала и впечатляла зрителей своей игрой, а коллегам дарила счастье от совместной работы», — написали коллеги артистки.

Карьера Егоровой продолжалась почти 60 лет. В 18 лет она снялась в своем первом фильме — «Поднятой целине» Александра Иванова. После дебюта молодую артистку пригласили в Ленинградский институт театра (ЛГИТМиК).

Егорову зачислили на курс Федора Михайловича Никитина. Сразу после окончания учебы в 1968 году актрису приняли в труппу театра «На Литейном», в которой она числилась вплоть до своего ухода.

«Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием: как в первой роли в спектакле „Недотрога“, так и в последующих работах», — вспомнили в театре.

По словам коллег, в каждом образе Егорова «находила что-то особенное, вкладывая в своих героинь частичку своей души». Особенную славу ей принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь», отметили они.

«Мне кажется, что мы с этой женщиной очень похожи — по характеру, по обстоятельствам жизни. У меня такое ощущение, будто я рассказываю свою судьбу», — говорила про эту роль сама Егорова.

Актриса появлялась и на киноэкране. Ее можно увидеть в фильмах «Сладкая женщина», «Вторая попытка Виктора Крохина», мини-сериале «Грядущему веку». Последней киноработой Егоровой стала роль в «Крике тишины». 

