ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики

В сети раскритиковали кампанию виртуальной инфлюэнсерши Лил Микелы, которая сообщила, что у нее диагностировали лейкемию. На самом деле, Микела ― анимированная персона, созданная с помощью ИИ, и у нее не может быть реальных болезней.
Как сообщает People, кампания была запущена совместно с благотворительной организацией по донорству костного мозга NMDP. 6 мая Микела опубликовала тикток, в котором у нее пошла кровь из носа прямо на съемочной площадке.
Через 23 дня она вернулась на платформу, опубликовав видео, где она сидит в больничном кресле. «После кровотечений из носа и усталости я решила обследоваться, и не могу поверить, что это говорю, но врачи диагностировали у меня лейкемию. Как это могло случиться со мной? Сейчас я мало что знаю, но буду держать вас в курсе», ― сказала ИИ-инфлюэнсерша.
Пост был помечен как спонсорское сотрудничество с NMDP и содержал наложенный текст: «Хотя Микела не человек, показанные симптомы драматизированы, чтобы отразить опыт реальных пациентов».
Многим пользователям это видео показалось неприемлемым и неуважительным к людям, которые реально борются с раком. Один из комментаторов написал: «Лучше было бы просто сказать: „Я хочу использовать свою платформу, чтобы повысить осведомленность о лейкемии“, а не притворяться, что у тебя лейкемия».
В течение июня Микела продолжала делиться различными постами, связанными с раком — о «своем опыте» с диагнозом, о «беседе» с медицинским специалистом. В одном из видео американская танцовщица и певица Джоджо Сива сказала, что решила записаться в регистр доноров после ролика Микелы.
В NMDP в ответ на критику заявили, что запустили кампанию с целью «предоставить платформу и голос пациентам и донорам», а также вдохновить молодых людей присоединиться к регистру доноров костного мозга. В организации отметили, что работали с «командой настоящих людей с реальными знаниями и жизненным опытом».
«Представив в соцсетях вымышленный, но научно корректный диагноз, NMDP смогла достучаться до молодого поколения, одновременно защищая реальных пациентов от дополнительной эмоциональной или физической нагрузки» ― сказала старший вице-президент NMDP по стратегии и инновациям Эрика Дженсен.
Лиа Микела разработана и управляется компанией Dapper Labs, работающей с блокчейн-технологиями. Как и обычные инфлюэнсеры, она снимает видео на вирусные треки и публикует посты с модных мероприятий, таких как Paris Fashion Week или MTV VMAs. В инстаграме* и тиктоке у Микелы 5 млн подписчиков, а ее ежегодный доход составляет миллионы долларов.
