ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
Умерла актриса Людмила Егорова из фильма «Груз 200»
В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис
Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию
В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ
Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios
У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей
HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»
Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть
Знаменитая яма в форме крысы в Чикаго могла появиться из‑за белки
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко
В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку
Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году
Итальянские газеты подали жалобу на Google из‑за ИИ-обзора, который назвали «убийцей трафика»
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек
Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года

ИИ-инфлюэнсерша «заболела лейкемией» и вызвала волну критики

Фото: @lilmiquela

В сети раскритиковали кампанию виртуальной инфлюэнсерши Лил Микелы, которая сообщила, что у нее диагностировали лейкемию. На самом деле, Микела ― анимированная персона, созданная с помощью ИИ, и у нее не может быть реальных болезней.

Как сообщает People, кампания была запущена совместно с благотворительной организацией по донорству костного мозга NMDP. 6 мая Микела опубликовала тикток, в котором у нее пошла кровь из носа прямо на съемочной площадке. 

Через 23 дня она вернулась на платформу, опубликовав видео, где она сидит в больничном кресле. «После кровотечений из носа и усталости я решила обследоваться, и не могу поверить, что это говорю, но врачи диагностировали у меня лейкемию. Как это могло случиться со мной? Сейчас я мало что знаю, но буду держать вас в курсе», ― сказала ИИ-инфлюэнсерша. 

Пост был помечен как спонсорское сотрудничество с NMDP и содержал наложенный текст: «Хотя Микела не человек, показанные симптомы драматизированы, чтобы отразить опыт реальных пациентов».

Многим пользователям это видео показалось неприемлемым и неуважительным к людям, которые реально борются с раком. Один из комментаторов написал: «Лучше было бы просто сказать: „Я хочу использовать свою платформу, чтобы повысить осведомленность о лейкемии“, а не притворяться, что у тебя лейкемия».

В течение июня Микела продолжала делиться различными постами, связанными с раком — о «своем опыте» с диагнозом, о «беседе» с медицинским специалистом. В одном из видео американская танцовщица и певица Джоджо Сива сказала, что решила записаться в регистр доноров после ролика Микелы. 

В NMDP в ответ на критику заявили, что запустили кампанию с целью «предоставить платформу и голос пациентам и донорам», а также вдохновить молодых людей присоединиться к регистру доноров костного мозга. В организации отметили, что работали с «командой настоящих людей с реальными знаниями и жизненным опытом».

«Представив в соцсетях вымышленный, но научно корректный диагноз, NMDP смогла достучаться до молодого поколения, одновременно защищая реальных пациентов от дополнительной эмоциональной или физической нагрузки» ― сказала старший вице-президент NMDP по стратегии и инновациям Эрика Дженсен. 

Лиа Микела разработана и управляется компанией Dapper Labs, работающей с блокчейн-технологиями. Как и обычные инфлюэнсеры, она снимает видео на вирусные треки и публикует посты с модных мероприятий, таких как Paris Fashion Week или MTV VMAs. В инстаграме* и тиктоке у Микелы 5 млн подписчиков, а ее ежегодный доход составляет миллионы долларов. 

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям