В Москве теперь можно заказать бесплатную вакцинацию от гриппа прямо в офис

Фото: Олег Мороз/Unsplash

В Москве теперь можно заказать вакцинацию от гриппа в офис. Об этом говорится в телеграм-канале департамента здравоохранения города.

«Теперь есть такая опция, благодаря которой можно защитить свое здоровье, не выбиться из рабочего графика и, самое важное, не заразить близких», — указано в сообщении. После вызова врачи приедут в офис со всем необходимым для вакцинации. Процедура бесплатна, группа должна составлять не менее 50 человек.

Недавно руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что российская вакцина против рака готова к применению. Ученые подали документы в Минздрав в конце лета, чтобы получить разрешение на клиническое применение разработки.

