В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ

Школа дизайна ВШЭ проведет 18–19 октября в Москве третий фестиваль моды HSE Fashion Days. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе вуза.
Площадкой феста станет культурное пространство «Ц1». В программе лекции, дискуссии, выставки и мастер-классы от дизайнеров, исследователей и экспертов индустрии, а также студентов и выпускников направления «Мода».
Гости смогут увидеть фотовыставку «Быстрое движение глаза», посвященную взгляду нового поколения на моду, выставки «Индекс российских брендов» и «Объем настоящего», работы для которых подготовили студенты Школы дизайна.
Среди спикеров креативный директор бренда Ushatáva Нино Шаматава, основатель бренда Odor Никита Калмыков, блогер Роман Крихели, модельный агент Илья Вершинин и руководитель направления «Мода» Школы дизайна ВШЭ Анзор Канкулов. Во время дискуссий эксперты обсудят самые разные темы, от механики коллабораций и роли цвета в моде до состояния российского фэшн-рынка. Будут и практические занятия: участники смогут попробовать себя в фэшн-скетчинге и создать собственный модный плакат. Завершится программа паблик-токами с экспертами из The Blueprint и Q&A-сессией с Нино Шаматавой.
Вход на все события фестиваля бесплатный по предварительной регистрации. Подробную программу можно посмотреть здесь.
Впервые HSE FashionDays состоялся в 2024 году, а этой осенью пройдет уже в третий раз. В фесте участвует лаборатория новых брендов HSE Fashion Lab. Она работает как акселератор, помогая брендам пройти весь путь от первых идей до выхода на рынок.