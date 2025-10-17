В Москве пройдет фестиваль моды от Школы дизайна ВШЭ

Среди спикеров креативный директор бренда Ushatáva Нино Шаматава, основатель бренда Odor Никита Калмыков, блогер Роман Крихели, модельный агент Илья Вершинин и руководитель направления «Мода» Школы дизайна ВШЭ Анзор Канкулов. Во время дискуссий эксперты обсудят самые разные темы, от механики коллабораций и роли цвета в моде до состояния российского фэшн-рынка. Будут и практические занятия: участники смогут попробовать себя в фэшн-скетчинге и создать собственный модный плакат. Завершится программа паблик-токами с экспертами из The Blueprint и Q&A-сессией с Нино Шаматавой.