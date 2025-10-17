Создатель «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер спродюсирует хоррор-антологию

Режиссер Джон Карпентер, создатель классических фильмов ужасов «Нечто» и «Хэллоуин», выступит исполнительным продюсером хоррор-антологии. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Проект назовут «Джон Карпентер представляет». Его авторами и шоураннерами выступят Майкл Армо («Чистота», «Читающий мысли») и Уилл Паско («Темное дитя», «Амнезия»). Действие сериала развернется на Аляске.
Согласно логлайну, в шоу разрозненная группа персонажей столкнется с леденящим душу миксом сверхъестественного и экзистенциального ужаса. Через их приключения сериал исследует скрытые страхи и социальные тревоги нашего времени.
Ожидается, что проект будет отражать визуальный стиль Карпентера и его музыкальное чутье. Карпентер известен тем, что сам писал саундтреки почти ко всем своим киноработам.
«Мы в восторге от выхода на телевидение мастера ужасов Джона Карпентера. У Уилла и Майкла богатый опыт в написании сценариев и организации шоу, и мы невероятно рады, что эта творческая команда представит этот сериал зрителям», — поделилась Кристина Пиовесан из Elevation Pictures.
Помимо Джона Карпентера, исполнительными продюсерами будущего проекта будут Сэнди Кинг Карпентер из Storm King Productions, Армо и Паско.