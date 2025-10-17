Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios

Ники Минаж пригрозила отменить выпуск нового альбома
У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей
HBO объявил каст третьего сезона «Эйфории»
Ричард Линклейтер доводил Итана Хоука на съемках «Голубой луны» так, что тот был готов ударить его
Ромком «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном выйдет 3 апреля 2026 года
Житель Индии устроил фальшивые похороны, чтобы посмотреть, кто будет по нему скорбеть
Новосибирский художник создал фигурки котенка Гава и щенка Шарика размером с игольное ушко
В Москве вновь открыли музей-квартиру Михаила Булгакова. К открытию подготовили новую выставку
Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры в следующем году
Макан уйдет на службу в армию 28 ноября
Картина Пабло Пикассо пропала в ходе транспортировки
Джордж Клуни и Аннетт Бенинг снимутся в экранизации мемуаров Эми Блум
В Бразилии мошенники продавали персонализированные молитвы, созданные ИИ
Хейли Бибер жалеет, что не окончила школу
Преемственность и связь поколений: бренд Cerca Trova представил имиджевую съемку ко Дню отца
В центре Москвы начали сносить дом-коммуну «Изотерма», построенный в 1930 году
Итальянские газеты подали жалобу на Google из‑за ИИ-обзора, который назвали «убийцей трафика»
Умер сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел Эйс Фрейли
В России выросли продажи высокобелковых молочных продуктов
На корпорацию Johnson & Johnson подали в суд 3000 человек
Жители Свиблово попросили ЮНЕСКО включить их гаражи в Список Всемирного наследия
Автор романа «Мысль о тебе» выпустит свою вторую книгу летом 2026 года
Минпросвещения включит фиджитал-спорт в школьные уроки физкультуры
Клэр Дейнс становится одержима Мэттью Ризом в трейлере сериала «Зверь во мне»
Китаянка шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее со скалы
Киану Ривз рассказал, что его вынудили поменять имя в начале карьеры
Эксперт: решение CAS о дискриминации российских спортсменов предотвратит дальнейший бан атлетов
Риз Уизерспун выпустила дебютный роман о женщине-хирурге

Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios

Фото: Manuel Velasquez / Getty Images

Режиссер Бенни Сафди, снявший фильмы «Крушащая машина» и «Неограненные алмазы», поставит фильм «Lizard Music» для Amazon MGM Studios. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

В картине сыграет звезда «Крушащей машины» Дуэйн Джонсон. Он сыграет чудоковатого 70-летнего человека-курицу, который однажды встречает мальчика, обнаружившего секретную радиопередачу ящериц-музыкантов. 

Герои отправляются в приключение вместе с 111-летней курицей Клаудией и пытаются исследовать открывшееся им тайное общество. Сценарий ленты напишет сам Сафди по мотивам романа Дэниела Пинкуотера.

Фильм выпустит компания United Artists, принадлежащая Amazon MGM. Продюсерами проекта выступят Скотт Стубер, Ник Несбитт, Сафди через его компанию Out of the Count Productions, Джонсон через  Seven Bucks Productions и Дэвид Коплан из Mangetic Fields Entertainment.

«Мне посчастливилось работать с Дуэйном и Бенни над несколькими проектами, и я своими глазами увидел их невероятный талант и взаимопонимание как артистов. Мир, который они вместе создали для „Lizard Music“, не похож ни на что, что они создавали раньше, и мы невероятно рады воплотить в жизнь эту чудесную, полную фантазии историю», — прокомментировал Стубер.

Сафди добавил, что прочитал книгу «Lizard Music» своим двум сыновьям. Они, по словам постановщика, были «очарованы ее воображением и чудесами».

«Идея снять фильм, где каждый может присоединиться к диалогу, одновременно захватывающая и прекрасная. Отправиться в это приключение с Дуэйном и увидеть, как он преображается и становится Человеком-курицей — это просто невероятно… Не могу дождаться!» — добавил режиссер. 

Расскажите друзьям