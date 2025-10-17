Бенни Сафди и Дуэйн Джонсон снимут еще один совместный фильм. Его выпустит Amazon MGM Studios

Режиссер Бенни Сафди, снявший фильмы «Крушащая машина» и «Неограненные алмазы», поставит фильм «Lizard Music» для Amazon MGM Studios. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
В картине сыграет звезда «Крушащей машины» Дуэйн Джонсон. Он сыграет чудоковатого 70-летнего человека-курицу, который однажды встречает мальчика, обнаружившего секретную радиопередачу ящериц-музыкантов.
Герои отправляются в приключение вместе с 111-летней курицей Клаудией и пытаются исследовать открывшееся им тайное общество. Сценарий ленты напишет сам Сафди по мотивам романа Дэниела Пинкуотера.
Фильм выпустит компания United Artists, принадлежащая Amazon MGM. Продюсерами проекта выступят Скотт Стубер, Ник Несбитт, Сафди через его компанию Out of the Count Productions, Джонсон через Seven Bucks Productions и Дэвид Коплан из Mangetic Fields Entertainment.
«Мне посчастливилось работать с Дуэйном и Бенни над несколькими проектами, и я своими глазами увидел их невероятный талант и взаимопонимание как артистов. Мир, который они вместе создали для „Lizard Music“, не похож ни на что, что они создавали раньше, и мы невероятно рады воплотить в жизнь эту чудесную, полную фантазии историю», — прокомментировал Стубер.
Сафди добавил, что прочитал книгу «Lizard Music» своим двум сыновьям. Они, по словам постановщика, были «очарованы ее воображением и чудесами».
«Идея снять фильм, где каждый может присоединиться к диалогу, одновременно захватывающая и прекрасная. Отправиться в это приключение с Дуэйном и увидеть, как он преображается и становится Человеком-курицей — это просто невероятно… Не могу дождаться!» — добавил режиссер.