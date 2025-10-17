У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей

«В каждой истории, помимо непосредственно сюжета, поднимается какая-то тема, которая, как мне кажется, зверски близка не только животным, но и людям. Поскольку все персонажи „Зверского детектива“, конечно, немножко человекообразны, там поднимаются темы, которые близки нам всем, — одиночество, непохожесть на других или, например, ситуация, когда тебя не принимают в стаю», ― отметила автор «Зверских историй» Анна Старобинец.