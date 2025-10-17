У «Зверского детектива» Анны Старбинец выходит продолжение ― 10 историй о зверях, похожих на людей

Во вселенной «Зверского детектива» Анны Старобинец пополнение ― десять новых «Зверских историй», рассказов для детей (и родителей). Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители «ГМД-медиа» и аудиоиздательства «Вимбо».
Истории будут выходить на каналах «ГМД-медиа» во «ВКонтакте» и на YouTube еженедельно по пятницам начиная с 17 октября. В открытом доступе будет восемь новых историй. Первый рассказ — «Муравьедик Эдик, который так и не смог стать въедливым» — уже можно послушать. Голоса героям подарили актеры Виктория Исакова, Макар Запорожский, Александр Гаврилин, Марина Лисовец и Анастасия Дьячук.
Полный цикл из десяти рассказов выйдет в конце октября в цифровых сервисах «Яндекс Книги», «Звук», «Литрес», «Строки» и других. Среди героев — Такса Ксюня, мечтающая стать борзой, Летучая Мышь Мишель с синдромом вертлявости и другие звери, подозрительно похожие на людей.
«В каждой истории, помимо непосредственно сюжета, поднимается какая-то тема, которая, как мне кажется, зверски близка не только животным, но и людям. Поскольку все персонажи „Зверского детектива“, конечно, немножко человекообразны, там поднимаются темы, которые близки нам всем, — одиночество, непохожесть на других или, например, ситуация, когда тебя не принимают в стаю», ― отметила автор «Зверских историй» Анна Старобинец.
«Зверский детектив» — серия детских детективов Анны Старобинец о событиях в Дальнем лесу, где расследования ведут опытный сыщик Барсук Старший и его помощник Барсукот.